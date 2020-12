AC Valhalla'da League of Legends Referansı Keşfedildi

Kasım ayında çıkan Assassin's Creed Valhalla, oyun içi referanslar konusunda elini pek korkak alıştırmamış gözüküyor. LOTR ve Game of Thrones referansları bulunan oyunda şimdi de League of Legends referansı bulundu.

Ubisoft'un geçtiğimiz ay yayınladığı ve satış rakamlarıyla Ubisoft'un yüzünü güldüren Assassin's Creed Valhalla, geniş açık dünyasında oyuncularına birçok 'easter egg' de sunuyor.

PCGamesN'de yer alan habere göre şu ana kadar oyunda The Lord of the Rings, The Prodigy, Dark Souls ve Game of Thrones'a ait easter egg'ler (geliştiricilerin oyuna eklediği minik sürprizler) bulunmuştu. Görünüşe göre bunlara yenisi eklenmeye de devam edecek. Son olarak Riot Games'in popüler MOBA oyunu League of Legends'ın easter egg'i bulundu.

Assassin's Creed Valhalla'da League of Legends easter egg'i

Riot Games'ten Jared Rosen, Assassin's Creed Valhalla'da League of Legends referansı var notuyla bir video paylaştı. Videoda Eivor ile Bristan adındaki bir 'NPC'nin arasındaki konuşmalar yer alıyor.

İkili arasında geçen konuşmada NPC, "Efsanevi bir hayvan değil mi? Vahşetle, öfkeli gözlerle ve kılıç gibi dişlerle hareket ediyor" şeklinde konuşuyor. Eivor ise "Bir zamanlar savaşa yaban domuzuyla katılan güçlü kalkana sahip bir kadınla tanışmıştım. Domuzuna Bristle-bold adını vermişti" diyor.

League of Legends oyuncuları, ikili arasındaki diyalogu gördüğünde referans verilen karakteri hemen anlamıştır muhtemelen. Eivor, League of Legends şampiyonlarından Sejuani'ye bir referans veriyor. Sejuani de Bristle adını verdiği bir yaban domuzuna biniyor.

Her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz diyalog, bir rastlantı olamayacak kadar tutarlı ve detaylı olsa da bu referans, ayrıca resmen doğrulandı. Assassin's Creed Valhalla'nın senaryosunun yazarı Samantha Webb, Twitter'da paylaşılan videoyu alıntılayarak "Birisi buldu" dedi. Ayrıca oyuncuların bunlara ek olarak daha fazla easter egg bulması da oldukça muhtemel görünüyor.