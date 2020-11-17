AC Valhalla, Ubisoft'un PC'de En İyi Çıkış Yapan Oyunu Oldu

Ubisoft'un bu ay çıkardığı Assassin's Creed Valhalla, daha şimdiden serinin en başarılı oyunlarından bir tanesi oldu. Oyun, AC serisinde ilk bir haftada en çok kopya satan yapım olmayı başardı.

Sizlere dün aktardığımız bir haberimizde Assassin's Creed Valhalla'nın Birleşik Krallık'ta fiziksel kopya olarak Call of Duty: Black Ops Cold War'dan daha çok sattığından bahsetmiştik. Ancak görünüşe göre oyuna olan bu yüksek talep, sadece Birleşik Krallık'ta meydana gelmemiş.

Ubisoft, bu ay neredeyse tüm güncel konsollar için yayınladığı yeni Assassin's Creed oyunuyla ilgili bir duyuru yayınladı. Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın tüm Assassin's Creed oyunları arasında bu zamana kadarki en yüksek açılışı yaptığını dile getirdi.

Assassin's Creed Valhalla, en yüksek açılışı yapan AC oyunu oldu

Fransa merkezli oyun stüdyosu, Assassin's Creed Valhalla'nın ilk haftasında daha önceki tüm Assassin's Creed oyunlarından daha fazla kopya sattığını ifade etti. Oyun, ayrıca Steam'de yayınlanmamasına rağmen Ubisoft'un bu zamana kadar PC'deki en büyük açılışını yapan yapım olmayı başardı.

Oyunun yapımcısı Julien Laferriere, elde edilen başarıyla ilgili olarak hayranlara, destekleri için teşekkür etti. COVID-19 salgını sırasında oyunu çıkarmanın ekipleri için oldukça zorlu olduğunu dile getiren Laferriere, Assassin's Creed Valhalla için oldukça güçlü içerik planları olduğundan da bahsetti.

Ubisoft, ayrıca oyunla ilgili bazı ilgi çekici istatistikleri de paylaştı. Buna göre oyuncular; Assassin's Creed Valhalla'nın açık dünyasında 4 milyon km yol kat etti, 55 yerleşke binası inşa etti, 3,5 milyon Orlog oyunu oynadı ve 1,8 milyon içme yarışını kazandı.

Ayrıca yapılan açıklamada Assassin's Creed Valhalla'nın seri için belirleyici bir adım attığını ancak yine de halen bir AC oyunu olduğu ifade edildi. Vikingler'e ve Antik Ortaçağ Viking Kültürü'ne ilgi duyanların da Eivor'un macerasının her bir saniyesini seveceği dile getirildi. Peki, siz Assassin's Creed Valhalla'yı oynadınız mı? Oynadıysanız oyunla ilgili düşünceleriniz neler?