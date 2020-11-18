LoL: Wild Rift'in Türkiye Açık Beta Tarihi Açıklandı

Riot Games’in popüler MOBA oyunu League of Legends, şimdi de Android ve iOS platformlarına geliyor. Oyunun açık betası 10 Aralık’ta Türkiye’ye gelecek. League of Legends: Wild Rift, çıkışıyla birlikte yeni şampiyon ve kostüm seçeneklerine de sahip olacak.

League of Legends’ın Android ve iOS platformuna çıkacak sürümü League of Legends: Wild Rift’in açık betasının Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu. Yapılan açıklamaya göre mobil platformlara özel olarak geliştirilen LoL: Wild Rift; 10 Aralık itibarıyla Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya ve CIS bölgelerinde açık betaya çıkacak.

Bu bölgelerdeki tüm oyuncular 10 Aralık’ta bilgisayarlarda oynadığımız League of Legends mantığıyla aynı olan 5 V 5 MOBA deneyimini Wild Rift ile birlikte akıllı telefonlarından da yaşamaya başlayacaklar.

League of Legends: Wild Rift’in açık betası ilgi toplamayı başardı

LoL: Wild Rift’in açık betası, ilk olarak 27 Ekim’de Güneydoğu Asya, Güney Kore ve Japonya’nın yerel uygulama pazarlarında en üst sıradan giriş yapmayı başardı. Aralık ayının ikinci haftasıyla birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip Türkiye’ye de gelmeyi planlayan mobil League of Legends, çok sayıda yeni şampiyon ve kostümle birlikte hem PC’de oyunu oynayan oyunculara hem de mobilde MOBA deneyimini yaşamak isteyen yeni oyuncuları kendine çekecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ise 7 Aralık’ta paylaşılacak.

Riot Games, LoL: Wild Rift’i tüm bölgelerde erişilebilir kılmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada Kuzey ve Güney Amerika’ya 2021’de açık beta olarak giriş yapacak oyun, tam sürümüne ise açık betadaki performansından sonra çıkacak.

League of Legends: Wild Rifts, PC’de olduğu gibi mobilde de ücretsiz olarak yayınlanacak. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz LoL: Wild Rifts; PUBG, Fortnite gibi popüler hayatta kalma oyunlarının mobildeki başarısı gibi etkili bir kitleyi mobile çekecek gibi görünüyor.