AC Valhalla'daki Dövüş Mekaniklerini Gösteren Video

IGN tarafından yayınlanan yeni bir video, gelecek ay oyuncuların beğenisine sunulacak Assassin's Creed Valhalla'daki dövüş mekaniklerini gösteriyor. Oyuncular, oyunda birbirinden farklı birçok dövüş mekaniğini kullanarak düşmanlarını etkisiz hale getirebilir.

Geliştirici firma Ubisoft, önümüzdeki ay çıkacak Assassin's Creed Valhalla'ya dair şimdiye dek birçok detayı hayranlarla paylaşmış, hatta Jotunheim ve Asgard'ın da oyunda olacağını doğrulamıştı. Şimdiyse IGN ile çekilen yeni bir videoda Ubisoft geliştiricilerinden Marc-Antoine Pietri, oyuncuların kullanabileceği çeşitli dövüş becerilerinden bahsetti.

Yaklaşık 10 dakika uzunluğundaki videoda, oyuncuların oyunda kullanabileceği birbirinden farklı yetenekleri görüyoruz. Bununla birlikte videoda oyuncuların yeterli şarj seviyesine sahip olduğunda düşmanlara yüksek hasar veren yanıcı oklar yollayabileceğini, uzaktan balta fırlatabileceğini ya da kullanabileceği diğer saldırı mekanizmalarını görüyoruz.

Assassin's Creed Valhalla'daki en iyi dövüş yeteneklerini gösteren video:

Dövüş mekaniklerinin yanı sıra videoda ayrıca Eivor'un yerleşim alanına bir kez daha bakıyoruz. Bu bölgede silahları yükseltmek için demirci ve balıkçılık yapmak için balıkçı kulübesi gibi kilidi açılacak farklı tesisler bulunuyor.

Oyunun yönetmeni Ashraf Ismail, Assassin's Creed Valhalla'nın dövüş mekanikleriyle ilgili yaptığı bir konuşmasında, oyunun Viking temasını daha iyi aktarabilmek için acımasız ve ilkel bir dövüş sistemine sahip olacağını söylemişti. Görünen o ki Valhalla, oyunlarda özellikle yakın dövüş severleri etkileyecek mekaniklere sahip olacak.

Assassin's Creed Valhalla, 10 Kasım'da Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 4, PC ve Google Stadia için, 12 Kasım'da ise PlayStation 5 için çıkış yapacak. Oyunun PC versiyonu şu anda Epic Games'te 269 TL'den ön sipariş edilebiliyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak Epic Games sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.