DOOM, Bu Sefer de Minecraft Koyunları Üstünde Oynandı

Trey Del Bonis tarafından Minecraft için geliştirilen rottenplayer adlı bir mod sayesinde Minecraft koyunları üstünde DOOM oynandı. Rottenplayer modu, videoya göre koyunların renk değiştirmesini sağlıyor.

İlk olarak 2011 yılında PC'ye çıkan ve daha sonra yakaladığı devasa popülarite sayesinde neredeyse oyun oynanabilen her platforma çıkan Minecraft'ın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de oyuncularına sunduğu özgürlüktü.

Üstelik oyun için geliştirilen modlarla bu özgürlük daha da pekiştiriliyor ve oyunculara keyifli ve eğlenceli vakitler geçirtiyordu. Bu haberimizin konusunda oyun için geliştirilen bu modlardan bir tanesiyle hayata geçirilen oldukça keyifli ve ilgi çekici bir çalışma oldu.

Minecraft koyunları üstünde DOOM oynamak

Daha önce sizlere aktardığımız bir haberimizde, yine geliştirilen bir mod sayesinde Minecraft içerisinde PC toplayıp DOOM oynayabileceğinizi aktarmıştık. Olayın öznesinde yine Minecraft ve yine DOOM var ancak olaylar bu sefer biraz daha farklı.

İlk olarak Trey Del Bonis, Minecraft için "rottenplayer" adını verdiği bir mod geliştirdi. Bonis tarafından geliştirilen bu mod, video girdisiyle eşleşecek şekilde koyunların renklerini değiştirebiliyor. Bu modla yapılan ilk iş ise yukarıdan da izleyebileceğiniz koyunlar üstünde Bad Apple!! videosunu oynatmak olmuştu.

Geliştiricilerin neredeyse tost makinesine bile modlayacağı DOOM, tabii ki burada da kendisine yer buldu. Rottenplayer moduyla Minecraft koyunlarının üstünde DOOM oynandı. Tabii videonun orijinal hali sol tarafta küçük bir ekranda gösterilmese koyunların üstünde oynanan şeyin DOOM olduğunu söylemek pek de mümkün değil ancak yine de oldukça eğlenceli bir mod olduğunu söyleyebiliriz.

Minecraft koyunları üstünde oynanan DOOM'u yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz. Ayrıca video içerisinde yine koyunların üstünde Rick Astley'nin Never Gonna Give You Up şarkısının klibinin de oynatıldığını görebilirsiniz. Ayrıca modun GitLab sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.