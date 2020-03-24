Asteriks'in Yaratıcısı Albert Uderzo Hayatını Kaybetti

Dünyanın önde gelen çizgi roman sanatçısı ve senaristi Albert Uderzo, hayata gözlerini yumdu. Uderzo’nun, Fransa’nın Neuilly şehrindeki evinde kalp krizi geçirdiği ve ölümünün koronavirüs ile ilgili olmadığı belirtildi.

Fransız çizer Albert Uderzo, 92 yaşında hayatını kaybetti. Uderzo’nun vefat haberini ailesi duyurdu. Uderzo’nun damadı Bernard de Choisy, 92 yaşındaki sanatçının son haftalarda çok yorgun olduğunu söyledi.

92 yaşındaki sanatçı, Asteriks serisiyle tanınıyordu. Uderzo, aynı zamanda yazar Rene Goscinny ile beraber Oumpah-pah adlı çizgi romanını da oluşturdu. Bir grup Galyalı’nın Roma İmparatorluğu'na karşı savaşını anlatan çizgi roman, ilk kez René Goscinny ve Uderzo'nun kaleminden çıktı. Goscinny 1977’de yaşamını yitirince, Asteriks’i 2009 yılına kadar Uderzo getirdi.

Asteriks'in yaratıcısı, hayata gözlerini yumdu:

1959 yılında Pilote dergisinde yayınlanan ve 100’den fazla dile çevrilen Asteriks’in 350 milyon kopyası satıldı. Çizgi roman serisi, 11 filme konu oldu. 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' adlı kitap dizisiyle tanınan İngiliz çocuk yazarı Cressida Cowell, Uderzo hakkında, “Onun tarzı kesinlikle ikonikti. Asteriks, dünya çapında çocuklara okumayı sevdirdi” dedi.

Albert Uderzo ile birlikte Asteriks çizgi roman dizisini oluşturan editör ve yazar Rene Goscinny, 1977 yılında tıbbi muayene kapsamında yaptırdığı egzersiz testi sırasında hayatını kaybetti. O tarihten beri Uderzo, Asteriks maceralarına yalnız başına devam etti. Serinin 25. bölümü olan The Great Divide, 1980 yılında yayınlandı. Söz konusu bölüm, Uderzo’nun tek başına yazdığı ve çizdiği ilk bölüm oldu.

2009 yılında emekli olan Albert Uderzo, eserinin haklarını Paris merkezli Hachette yayın kuruluşuna sattı. 1927 yılında Fransa'da doğan Uderzo, ülkesinin en yüksek dereceli sivil nişanı olan Légion d'honneur'a layık görülen isimler arasında yer alıyor. Uderzo, Asteriks'in yaratılışının 50. yıldönümü için yaptığı açıklamada, çizgi roman serisinin direniş, cesaret, basitlik ve gülmenin temsilcisi olduğunu belirtmişti.