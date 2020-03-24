Pokémon GO'ya Çok Beklenen Bir Özellik Geliyor

Pokemon GO'nun geliştirici ekibi Niantic, oyuncuların uzun zamandır beklediği bir özellik olan Today View'ın yakın zamanda oyuna ekleneceğini duyurdu. Bu özellik sayesinde oyuncular, o anda gerçekleşmekte olan tüm etkinlikleri tek bir ekranda görebilecekler.

Bir zamanların efsane oyunlarından Pokemon GO, oyuncuların neredeyse 4 yıldır beklediği bir özelliğe kavuşuyor. Geliştirici ekip Niantic tarafından duyurulan ‘Today View’ özelliği; devam eden etkinlikleri, Gym’lerdeki Pokemon'ların durumunu, günlük Streak durumunu ve Pokemon GO’ya gelecek olan yenilikleri gösteren bir bölüm olarak biliniyor.

Yeni özellik, Pokemon GO topluluğunun geçtiğimiz birkaç yıl boyunca en çok beklediği özelliklerin başında geliyordu. Today View sayesinde oyuna dair çeşitli bilgileri tek bir yerde görebilmek, şüphesiz oyunu çok daha keyifli bir hâle getirecek. Dilerseniz gelin bu yeni özelliğin tam olarak neler içerdiğine biraz daha yakından bakalım.

Pokemon GO’ya yeni eklenecek Today View özelliği nedir?

Oyuncular, Today View bölümünde o anda gerçekleşmekte olan tüm oyun içi etkinlikler hakkındaki bilgileri görüntüleyebilecek. Bu noktada aynı anda birden fazla etkinlik gerçekleşiyorsa her bir etkinlik için ayrı kartlar görünecek. Geliştirici ekip Niantic, Today View’ın işlevselliğinden şu şekilde bahsetti:

Etkinlikler: En üstteki bölüm, oyunda şu anda hangi etkinliklerin olduğunu gösterecek. Birden çok çakışan etkinlik varsa her birini gösteren ayrı kartlar olacak.

En üstteki bölüm, oyunda şu anda hangi etkinliklerin olduğunu gösterecek. Birden çok çakışan etkinlik varsa her birini gösteren ayrı kartlar olacak. Gym’lerdeki Pokemon'lar: Gym’de sahip olduğunuz tüm Pokemon’ları takip edin. Ayrıca Pokemon’unuzun ne kadar süredir Gym’i savunduğunu, ne kadar motivasyonu kaldığını ve Gym’leri savunarak kaç PokeCoin kazandığınızı görebilirsiniz.

Gym’de sahip olduğunuz tüm Pokemon’ları takip edin. Ayrıca Pokemon’unuzun ne kadar süredir Gym’i savunduğunu, ne kadar motivasyonu kaldığını ve Gym’leri savunarak kaç PokeCoin kazandığınızı görebilirsiniz. Streak: Günlük PokeStop çarkı ve günlük Pokemon yakalama serilerinizi takip edebilirsiniz.

Günlük PokeStop çarkı ve günlük Pokemon yakalama serilerinizi takip edebilirsiniz. Yakında: Sayfanın en altında hangi etkinliklerin geleceğini kontrol edebilirsiniz.

Yukarıda yer alan tüm bilgilerin tek bir ‘Today View’ ekranında görüntülenebilecek olması oyuncuları heyecanlandırsa da Niantic, bu özelliğin oyuna ne zaman ekleneceğini açıklamadı. Yine de pek çok farklı kaynak, yeni özelliğin kısa bir süre içerisinde oyuna ekleneceğini belirtiyor.