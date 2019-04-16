Aston Martin'in Elektrikli İlk Otomobili Rapide E Tanıtıldı

Merkezi İngiltere'de bulunan, ürettiği otomobillerle göz dolduran Aston Martin, elektrikli motora sahip ilk modeli olan Rapide E'yi New York Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

Otomobil severler, şu sıralar gözlerini New York'ta yapılan otomobil fuarına dikmiş durumdalar. Geleneksel olarak her sene düzenlenen ve bu sene 119. kez yapılan fuarda birbirinden şık otomobiller sergileniyor. Aston Martin firması ise üreteceği ilk elekrikli motora sahip olan sedanı Rapide E'yi bu organizasyonda tanıttı.

Tamamen elektrikli motordan üretilen Rapide E, fazlasıyla ihtişamlı. 4 saniyeden az sürede 100 km hıza ulaşan araç, 6 litrelik V12 motora ve 600 beygirlik güce sahip. Maksimum hızı 250 km olan Rapide E'nin, tam şarj olabilmesi için gereken süre ise 3 saat. Tam dolu şarjla yaklaşık olarak 320 km mesafe kat edebiliyor.

Aracın hava akım ünitesi elektrikli motora uyumlu olarak tamamen değiştirilmiş durumda. Rapide E'de hem verimliliği artırmak hem de frenlerde soğutmayı sağlamak için yeniden tasarlanan jantlar bulunuyor.

Araç ilk etapta 155 adet üretilmiş durumda. Modeller sipariş üzerine geliyor ve şirket aracın fiyatını gizlemek için elinden gelen her şeyi yapıyor.