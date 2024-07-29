Sony, bugün yaptığı sürpriz bir duyuruyla Astro Bot'tan esinlenen bir DualSense kontrolcü tanıttı. Harika bir tasarıma sahip kumandanın, belli ülkelerde sınırlı sayıda satılacağı ifade edildi.

PlayStation 5’in DualSense isimli kontrolcüleri, dokunsal geri bildirimden uyarlanabilir tetiklere kadar birçok teknolojiyi kullanıcılara sunmasıyla çok beğeniliyordu. Bugün ise Sony’den gelen bir açıklama, çok hoşunuza gidecek yeni bir DualSense versiyonu geleceğini ortaya koydu.

Yeni DualSense kontrolcüsü, Team ASOBI imzası taşıyan ve PlayStation 5 sahibi herkesin çok sevdiği Astro Bot oyunundan esinlenilerek oluşturuldu. Astro Bot, DualSense’i en iyi şekilde deneyimlemenizi sağlayan bir yapımdı. Eylül ayında da yenisinin çıktığını görecektik.

Astro Bot’tan esinlenen DualSense, sınırlı sayıda üretilecek

Astro Bot’tan ilham alan DualSense kontrolcünün tasarımını yukarıdan görebiliyorsunuz. Kontrolcünün gerçekten çok iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Astro’nun herkesin aklına kazınan tatlı gözleri kumandanın ortadaki dokunmatik kısmına yerleştirilmiş. Ayrıca mavi ve beyaz detayları ve bilim kurgu temalı çizgileri de kumandaya çok yakışmış. En sonunda da herkesin sahip olmak isteyeceği bu kontrolcü çıkmış.

Astro Bot temalı DualSense PlayStation 5 kontrolcüsü, sınırlı sayıda satışa çıkarılacak bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Kumdandanın fiyatı ise 79,99 dolar olarak açıklandı.

Kontrolcünün belli ülkelerde çıkış yapacağını da belirtelim. Maalesef aralarında Türkiye yer almıyor. Cihaz, 6 Eylül’de oyunun çıkışıyla birlikte ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Avusturya ve Portekiz’de sunulacak. Ön siparişleri ise 9 Ağustos’ta başlayacak.

Sony tarafından kontrolcü için paylaşılan video: