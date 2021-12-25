Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson Noel Baba’nın geyiklerinden, yaşadığı ortama kadar hayallerimizde var olan tüm Noel Baba özelliklerini Twitter’dan paylaştığı bilimsel açıklamalarla reddetti. Neil deGrasse Tyson eğlenceli açıklamalarını derledik.

Noel Baba, 25 Aralık’ta İsa’nın doğumunun kutlandığı Hıristiyan bayramının (Noel) arifesini Noel’e bağlayan gece evlere gizlice girerek çocuklara hediye bıraktığına inanılan hayali bir karakterdir. Efsaneye göre çocuklar, Noel Baba’ya mektup yazarak Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirirler. Noel Baba da elfleri ile çocuklar için oyuncaklar yapar. Noel gecesini, gökyüzünde çocuklara hediye dağıtmakla geçirir.

Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson dün, yani Noel Baba’nın hediye dağıtacağı geceden önce “Noel Baba arşivimden tweetler. Bugün tüm gün. Bizi izlemeye devam…” diye bir tweet attı. Ardından gün boyunca Noel Baba efsanelerinden alışkın olduğumuz absürt detaylara yaptığı mantıklı açıklamalarıyla takipçilerini eğlendirdi. Neil deGrasse Tyson’un eğlenceli tweet dizisini bir araya getirdik.

Astrofizikçinin eğlenceli tweetleri:

"Rastgele Noel Baba Gerçeği:

Boylam çizgileri, Zaman Dilimlerinin sınırlarıdır. Yani tüm boylam çizgilerinin buluştuğu Kuzey Kutbu'nda saat-zamanın bir anlamı yoktur."

"Noel Baba kesinlikle kaç saat geçtiğini ve Elf birliğinin ne kadar süre çalışmasına izin verdiğini takip eder, ancak tüm Zaman Dilimlerinin buluştuğu Kuzey Kutbu'nda günün gerçek saatinin bir anlamı yoktur."

"Kuzey Kutbu sadece okyanus olduğundan, Noel Baba'nın Kuzey Kutbu atölyesi yalnızca yüzen bir buz tabakasında var olmuştur.

Ufukta çam ağaçları ve karla kaplı tepelerle Noel Baba'nın atölyesini tasvir eden görüntüler coğrafi olarak yetersiz bilgi içeriyor."

"Noel Baba solgun çünkü Dünya'nın Kuzey Kutbu'ndaki altı aylık karanlığın ortasında. Ve sadece geceleri hediyeler verir."

"Dünya dönmeyi bırakırsa ağırlık nasıl değişir?

Kuzey Kutbu'ndaki Noel Baba her zamanki gibi aynı ağırlıkta. Diğer herkes, Ekvator'da zirveye ulaşan merkezkaç kuvvetini kaybeder.

Orada 150 kiloluk bir kişi 1/2 kilo daha fazla."

"İnsanlar Noel Baba için süt ve kurabiye yerine havuç, kereviz ve sıcak çay bırakırsa, bahse girerim çok, çok daha zayıf olurdu."

"Dünya ısındıkça ve Kuzey Kutbu buzu eridikçe Noel Baba da yaşam alanını kaybedecek. Bir gün bir buz parçasına tutunmuş fotoğraflarını görebiliriz."

"Noel Baba Fizik biliyor:

Tüm renkler arasında, Kırmızı Işık sise en iyi şekilde nüfuz eder. Bu yüzden Mavi burunlu ren geyiği Benny işi asla alamadı."

"Noel Baba'nın bir gecede tüm dünyadaki Hıristiyanlara hediyeler teslim etmesi için, Dünya'nın alt atmosferi boyunca hipersonik hızlar, ren geyiği ve kızağı buharlaşması gerekir.

Sadece söylüyorum'."

"Einstein'ın Görelilik Teorisi'nin asla düşünmediği bir şey:

Belki Noel Baba'nın Ren Geyiği hareketsizdir ve Noel arifesinde onların yanından geçen bizleriz."

"Noel Baba Zooloji'yi bilmiyor: Hem erkek hem de dişi Ren geyiği boynuzları yetiştiriyor. Ancak tüm erkek Ren Geyiği boynuzlarını sonbaharın sonlarında, Noel'den çok önce kaybeder. Yani Noel Baba'nın tüm spor boynuzlu ren geyiği, bu nedenle, hepsi dişi, bu da Rudolf'un yanlış cinsiyetlendirilmiş olduğu anlamına geliyor."

"Dünyanın tüm Hıristiyanlarına:

'Mutlu Noeller.'

Yahudilere, Müslümanlara ve Noel Baba'yı beklemeyen herkese:

'Mutlu Cumartesiler.' "