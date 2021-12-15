2021 yılı boyunca aktif olarak kullandığımız tüm sosyal medya devleri, bu yıl boyunca neler hakkında konuştuğumuzu, neler izlediğimiz ve dinlediğimize dair 2021 yılı raporlarını yayınladı. Bu devler arasına geçtiğimiz gün Twitter da katıldı. Twitter, 2021 yılı raporunda 2021 yılının en fazla beğenilen Tweetlerini, en fazla Retweet edilen Tweetleri ve en fazla konuşulan dizi ve filmleri açıkladı.
Bir blog yazısıyla raporunu yayınlayan Twitter’da yılın en çok beğenilen Tweeti ABD Başkanı Joe Biden’ın seçimlerden sonraki Tweeti oldu. Joe Biden’ın “Amerika için yeni bir gün.” ifadelerine yer verdiği Tweet, toplamda 4 milyon beğeni, 486,5 bin Retweet ve 62,3 bin alın Tweet sayılarına ulaşmayı başardı.
2021 yılının en çok beğeni toplayan Tweetleri:
- Joe Biden – 4 milyon beğeni
- BTS – 3,2 milyon beğeni
- Twitter – 3,3 milyon beğeni
- Barack Obama – 2,7 milyon beğeni
- Barack Obama – 2,2 milyon beğeni
2021 yılının en çok Retweet edilen Tweetleri
- BTS – 998 bin Retweet
- Manchester United – 599,3 bin
- Twitter – 590,3 bin
- Recording Academy / GRAMMYs – 494,5 bin
- Billboard Charts – 398,9 bin
2021’in en çok konuşulan dizileri:
- Pui Pui Molcar
- Sen Çal Kapımı
- In The Soop
- Tokyo Revengers
- A Fazenda 13
- Wandavision
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba
- Squid Game
- Jujutsu Kaisen
- Big Brother Brazil
2021’in en çok konuşulan filmleri:
- The Batman
- Shrek
- Godzilla Vs. Kong
- Dune
- The Suicide Squad
- Black Widow
- Black Panther
- Eternals
- Spider-Man: No Way Home
- Zack Snyder’s Justice League
2021’in en fazla konuşulan spor takımları:
- Manchester City
- Galatasaray Spor Kulübü
- Arsenal
- Liverpool
- Real Madrid
- Paris Saint-Germain
- Barcelona
- Chelsea
- CR Flamengo RJ
- Manchester United
2021’in en çok konuşulan spor karşılaşmaları ve etkinlikleri:
- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
- UEFA Euro 2020 Finali
- Super Bowl LV
- Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları
- Tokyo 2020 Yaz Oyunları