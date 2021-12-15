Twitter, 2021'de En Çok Beğenilen Tweetleri Açıkladı: En Çok Konuşulanlar Arasında Türkiye'den İsimler de Var

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Twitter, 2021 yılında en çok beğenilen ve paylaşılan Tweetleri, hakkında en çok konuştuğumuz filmleri ve dizileri açıkladı. Twitter’ın “#OnlyOnTwitter (Yalnızca Twitter’da) başlığıyla yayımladığı 2021 raporunda BTS ve ABD Başkanlığı başrolde yer aldı.

2021 yılı boyunca aktif olarak kullandığımız tüm sosyal medya devleri, bu yıl boyunca neler hakkında konuştuğumuzu, neler izlediğimiz ve dinlediğimize dair 2021 yılı raporlarını yayınladı. Bu devler arasına geçtiğimiz gün Twitter da katıldı. Twitter, 2021 yılı raporunda 2021 yılının en fazla beğenilen Tweetlerini, en fazla Retweet edilen Tweetleri ve en fazla konuşulan dizi ve filmleri açıkladı.

Bir blog yazısıyla raporunu yayınlayan Twitter’da yılın en çok beğenilen Tweeti ABD Başkanı Joe Biden’ın seçimlerden sonraki Tweeti oldu. Joe Biden’ın “Amerika için yeni bir gün.” ifadelerine yer verdiği Tweet, toplamda 4 milyon beğeni, 486,5 bin Retweet ve 62,3 bin alın Tweet sayılarına ulaşmayı başardı.

2021 yılının en çok beğeni toplayan Tweetleri:

twitter

  • Joe Biden – 4 milyon beğeni

twitter

  • BTS – 3,2 milyon beğeni

twitter

  • Twitter – 3,3 milyon beğeni

twitter

  • Barack Obama – 2,7 milyon beğeni

twitter

  • Barack Obama – 2,2 milyon beğeni

2021 yılının en çok Retweet edilen Tweetleri

twitter

  • BTS – 998 bin Retweet

twitter

  • Manchester United – 599,3 bin

twitter

  • Twitter – 590,3 bin

twitter

  • Recording Academy / GRAMMYs – 494,5 bin

twitter

  • Billboard Charts – 398,9 bin

2021’in en çok konuşulan dizileri:

  • Pui Pui Molcar
  • Sen Çal Kapımı
  • In The Soop
  • Tokyo Revengers
  • A Fazenda 13
  • Wandavision
  • Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba
  • Squid Game
  • Jujutsu Kaisen
  • Big Brother Brazil

2021’in en çok konuşulan filmleri:

  • The Batman
  • Shrek
  • Godzilla Vs. Kong
  • Dune
  • The Suicide Squad
  • Black Widow
  • Black Panther
  • Eternals
  • Spider-Man: No Way Home
  • Zack Snyder’s Justice League

2021’in en fazla konuşulan spor takımları:

  • Manchester City
  • Galatasaray Spor Kulübü
  • Arsenal
  • Liverpool
  • Real Madrid
  • Paris Saint-Germain
  • Barcelona
  • Chelsea
  • CR Flamengo RJ
  • Manchester United

2021’in en çok konuşulan spor karşılaşmaları ve etkinlikleri:

  • UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
  • UEFA Euro 2020 Finali
  • Super Bowl LV
  • Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları
  • Tokyo 2020 Yaz Oyunları
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Kaynak : https://www.gamesradar.com/twitter-reveals-10-most-discussed-movies-of-2021-and-shrek-made-the-list/
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