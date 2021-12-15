Twitter, 2021 yılında en çok beğenilen ve paylaşılan Tweetleri, hakkında en çok konuştuğumuz filmleri ve dizileri açıkladı. Twitter’ın “#OnlyOnTwitter (Yalnızca Twitter’da) başlığıyla yayımladığı 2021 raporunda BTS ve ABD Başkanlığı başrolde yer aldı.

2021 yılı boyunca aktif olarak kullandığımız tüm sosyal medya devleri, bu yıl boyunca neler hakkında konuştuğumuzu, neler izlediğimiz ve dinlediğimize dair 2021 yılı raporlarını yayınladı. Bu devler arasına geçtiğimiz gün Twitter da katıldı. Twitter, 2021 yılı raporunda 2021 yılının en fazla beğenilen Tweetlerini, en fazla Retweet edilen Tweetleri ve en fazla konuşulan dizi ve filmleri açıkladı.

Bir blog yazısıyla raporunu yayınlayan Twitter’da yılın en çok beğenilen Tweeti ABD Başkanı Joe Biden’ın seçimlerden sonraki Tweeti oldu. Joe Biden’ın “Amerika için yeni bir gün.” ifadelerine yer verdiği Tweet, toplamda 4 milyon beğeni, 486,5 bin Retweet ve 62,3 bin alın Tweet sayılarına ulaşmayı başardı.

2021 yılının en çok beğeni toplayan Tweetleri:

Joe Biden – 4 milyon beğeni

BTS – 3,2 milyon beğeni

Twitter – 3,3 milyon beğeni

Barack Obama – 2,7 milyon beğeni

Barack Obama – 2,2 milyon beğeni

2021 yılının en çok Retweet edilen Tweetleri

BTS – 998 bin Retweet

Manchester United – 599,3 bin

Twitter – 590,3 bin

Recording Academy / GRAMMYs – 494,5 bin

Billboard Charts – 398,9 bin

2021’in en çok konuşulan dizileri:

Pui Pui Molcar

Sen Çal Kapımı

In The Soop

Tokyo Revengers

A Fazenda 13

Wandavision

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba

Squid Game

Jujutsu Kaisen

Big Brother Brazil

2021’in en çok konuşulan filmleri:

The Batman

Shrek

Godzilla Vs. Kong

Dune

The Suicide Squad

Black Widow

Black Panther

Eternals

Spider-Man: No Way Home

Zack Snyder’s Justice League

2021’in en fazla konuşulan spor takımları:

Manchester City

Galatasaray Spor Kulübü

Arsenal

Liverpool

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Barcelona

Chelsea

CR Flamengo RJ

Manchester United

2021’in en çok konuşulan spor karşılaşmaları ve etkinlikleri: