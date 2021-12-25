Serinin hayranlarının sabırsızlıkla beklediği The Matrix: Resurrections filmi için Türk izleyicilerden ilk tepkiler geldi. Geçtiğimiz günlerde eleştirmenlerin hedefinde olan film, IMDB ve Rotten Tomatoes puanlarıyla da korkuttu. İzleyicilerin çoğu, film hakkında benzer görüşlere sahip.

The Matrix serisi, 1999 yılında ilk kez seyircilerle buluştuğundan beri popüler kültürdeki yerini korumaya devam ediyor. O zamana kadar görülmemiş konusuyla ve kendine özgü aksiyon sahneleriyle seri, dünya çapında bir fenomen haline geldi. Hal böyle olunca The Matrix serisine dördüncü filmin geleceği açıklanınca hayranlar sevinçten havalara uçtu.

22 Aralık tarihinde vizyona giren serinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections, aynı gün film eleştirmenlerinin de gündemindeydi. Rotten Tomatoes eleştirmenleri, film hakkındaki görüşlerini aynı gün paylaşmışlardı. Serinin üçüncü filminin üzerinden 18 yıl geçmiş olması da doğal olarak izleyicileri büyük bir beklenti içine sokmuştu. Peki, ülkemizde filmi izleyenlerin düşünceleri neler? Gelin bir de buradaki duruma göz atalım…

IMDB ve Rotten Tomatoes puanları parlak görünmüyor:

Çoğumuzun bir film veya dizi izlemden önce mutlaka göz attığı IMDB ve Rotten Tomatoes, film izleyicilerinin fikirlerini yansıtan en büyük iki platform olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ne yazık ki The Matrix: Resurrections’ın buradaki performansı beklentilerin çok altında kalmış gibi gözüküyor. IMDB’de 10 üzerinden 5,9 puan alan film Rotten Tomatoes’da %67’lik bir puana sahip.

Türk izleyiciler de film hakkındaki görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Çoğunlukla eleştirilerin ve olumsuz yorumların yer aldığı paylaşımlarda nadir de olsa pozitif yorumlara da rastlamak mümkün. Kimi izleyiciler dördüncü filmin diğer üç film ile alakasız olduğunu düşünürken bazıları da ‘orta sınıf’ bir film olarak değerlendirdi

İşte Twitter’dan gelen tepkiler: