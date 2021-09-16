Astronot Kanı ve Mars Tozundan 'Kozmik Beton' Yapılacak

Bilim insanları, Dünya dışında bulunan Ay ve Mars gibi yerlerdeki tozları astronot kanı, teri veya gözyaşı ile karıştırarak betondan daha dayanıklı malzeme elde edilebileceğini açıkladı.

Bilim insanları, uzun bir süredir Mars ve Ay gibi Dünya dışı gezegenlerde yaşamanın ve yeni koloniler kurmanın yollarını arıyor. Son derece büyük maliyetler ve geniş kapsamlı araştırmalar gerektiren bu hedef için, NASA'daki bilim insanlarından şaşırtıcı yöntem geliştirildi.

NASA'daki araştırmacılar, Mars gibi farklı gezegenlerde yapı inşa etmek için astronotların kan, ter veya gözyaşı gibi vücut sıvılarının, gezegende yer alan tozla birleştirilip betondan daha sert bir malzeme elde edebileceklerini açıkladı.

Karışıma üre eklendiği takdirde malzeme, betondan daha güçlü oluyor

Başka bir gezegende yaşamanın ancak karadan yaşam ile mümkün olabileceğini belirten bilim insanları, bunun için beton gibi yapı malzemelerine ihtiyaç duyulacağını, ancak Dünya'dan farklı gezegenlere malzeme taşımak son derece maliyetli olacağı için bunun neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, bunun için alternatif çözümler üretmek için araştırmalara başladı ve Mars veya Ay tozunun vücut sıvıları ile birleştirilerek beton elde edilebileceğini buldu. Bunun için insanların kan plazmasında bulunan Albumini'den (HSA) yararlanan araştırmacılar, deneylerinde en az beton kadar güçlü bir malzeme elde etmeyi başardı.

Daha sonra bu karışıma üre eklenmesinin betonu daha da güçlendirdiğini keşfeden araştırmacılar, Materials Today Bio'da yayınladıkları çalışmada bu egzotik biyokompozitlerin 3 boyutlu yazıcı elde edilebileceğini, materyallerin 72 haftalık Mars görevine yola çıkan mürettebat için yeterli olacağını belirtti.