Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan astronotlar, çok nadir görülen kırmızı kuzey ışıklarını görüntüledi. Paylaşılan videoya hayran kalacaksınız.

Yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), birçok önemli araştırmaya ev sahipliği yaparken göz kamaştırıcı manzaraların fotoğraflarına da ulaşmamızı sağlıyor. NASA astronotu Don Pettit tarafından paylaşılan video da bunlardan biri. Pettit, ISS’ten gözlemlenen nadir bir kuzey ışıkları görüntüsünü paylaştı.

Kuzey ışıkları, Güneş rüzgârlarından gelen yüklü parçacıkların üst atmosferdeki atom ve moleküllerle çarpışmasıyla oluşan doğal ışıklara deniyor ve Dünya üzerinden sıkça görülebiliyor. Ancak genellikle bu ışıklar yeşil ağırlıklı oluyorlar. Kırmızı kuzey ışıkları ise çok nadir görülüyor. Pettit’in paylaştığı görüntü ise kırmızı kuzey ışıklarını içeriyor.

ISS’ten görülen kırmızı kuzey ışıkları

Astronotlar, uzay istasyonundan bu görüntüleri yakalamayı başardı. Pettit’in aktardığına göre kırmızı kuzey ışıkları, ISS’ten bile nadir görülüyor. Öyle ki 6 aylık bir görevde bu büyüklükte ve canlılıkta kırmızı kuzey ışıkları yalnızca 2-3 defa görülebiliyor. Astronotların gördüğü ışıklar genellikle yeşil oluyor. Bu yüzden çok etkileyici görüntüler olduğunu söyleyebiliriz.

Kırmızı kuzey ışıkları neden oluşur?

Yeşil kuzey ışıkları, çoğunlukla 100-200 kilometre civarındaki düşük irtifalarda görülür. Kırmızı kuzey ışıkları, 200 kilometrenin üstündeki irtifalarda güneş parçacıklarının atomik oksijenle çarpışmasıyla oluşur ve bu yüzden en nadir kuzey ışıkları olarak nitelendirilir. Kırmızı ışıkları yerden görmek de mümkündür ancak bu videoda 400 km yukarıdaki ISS astronotlarının gördüğü kadar güçlü bir kırmızı olarak göremeyiz.