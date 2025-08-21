Uzay araştırmaları hız kazanırken, insanlı görevlerin sınırlarını genişletecek yeni projeler gündeme geliyor. Özellikle uzun mesafeli yolculuklarda en büyük engel yakıt sorunu olarak öne çıkıyor. Bu engeli aşmak için geliştirilen yeni sistemler, gelecekte derin uzay görevlerinin seyrini değiştirebilir.

SpaceX ve Blue Origin, uzayda adeta ‘benzin istasyonu’ kurmaya hazırlanıyor. Yörüngede yakıt ikmali yapmayı hedefleyen bu projeler, önümüzdeki yıllarda Ay’a, Mars’a ve hatta çok daha uzaklara insanlı yolculukların kapısını aralayabilir.

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Starship roketi için uzayda adeta bir ‘yakıt deposu’ kurmayı planlıyor. Bu modelde bir Starship aracı yörüngede depo görevi üstleniyor, tanker görevleriyle ikmal yapılıyor ve ardından Ay’a gidecek iniş aracı bu depodan yakıt alıyor. Ama işin netleşmeyen tarafı şu: Tek bir görev için kaç fırlatma gerektiği bilinmiyor. Uzmanların tahmini ise 10’dan 40’a kadar değişiyor.

Blue Origin’in “taşıyıcı” aracı Ay yörüngesinde görev alacak

Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin ise farklı bir yöntem izliyor. Yeni ağır yük roketi New Glenn ile fırlatılacak “taşıyıcı” aracı, Dünya yörüngesinde yakıt ikmali yaptıktan sonra Ay yörüngesine geçecek ve orada iniş araçlarını destekleyecek. Şirket, görev için kaç ikmal uçuşuna ihtiyaç duyulacağını açıklamazken, NASA bu yaklaşımı Artemis programı kapsamında değerlendirmeye aldı.

Uzmanlar, uzayda sıvı yakıtlarla uğraşmanın kolay iş olmadığını, bu yüzden sistemlerin zamanında hazır olup olmayacağının belirsiz olduğunu söylüyor. Yine de hem SpaceX hem de Blue Origin için bu teknoloji derin uzay yolculuklarının olmazsa olmazı gibi görülüyor. Çünkü yörüngede yakıt ikmali yapılmadıkça insanlı görevlerin menzili bir noktada tıkanıp kalacak.