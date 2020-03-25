Astronotlardan, Karantina Günleri İçin Tavsiyeler

Karantina, koronavirüs salgını günlerinde en fazla karşımıza çıkan kavramlar arasında ilk sırada yer alıyor. Uzay görevlerinde aylarca diğer insanlardan tecrit edilmiş halde yaşamak zorunda kalan astronotlar, karantina günlerinde nasıl yaşanması gerektiğine dair tavsiyelerini yayınladılar.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilerek karantinalar oluşturuldu. Salgının olduğu diğer ülkelerde ise insanların evde çıkmaması yönünde çağrılar yapılarak kişisel karantinalar yaratılması isteniyor.

Sosyal alanlardan izole olarak haftalarca veya aylarca kapalı kalmak insanların zor anlar yaşamasına neden olabilir. Karantina günlerinde sosyal hayata farklı bir şekilde devam etmek ve hayatımızı düzenlemek için astronotlara kulak verebiliriz.

Astronotlar, belli sayıda insandan oluşan ekiplerle uzay görevlerinde rol alıyorlar. Ekipler, uzay görevlerinde zorunlu olarak bir ortamda aylarca kapalı kalabiliyor. Astronotlar, aylar süren bu tecridi sorunsuz geçirmek için kişisel yöntemler geliştiriyorlar. Koronavirüsü nedeniyle evlere kapanılan bu günlerde astronotların kişisel yöntemlerinden faydalanabiliriz.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaklaşık bir yıl görev alan Scott Kelly, karantinayla başa çıkmak için program yapmayı ve bu programa bağlı kalmayı öneriyor. Kelly, programın sürdürülmesinin aynı ortamda uzun süre kalan insanlarla uyum sağlamaya neden olacağını söylüyor. Kelly, film akşamları gibi eğlence aktivitelerinin de karantina zamanlarını rahatlatacağını söylüyor. Kelly, kitap okumanın da önemli aktivitelerden olabileceğini sözlerine ekliyor.

Dünyanın en tecrübeli astronotlarından olan Peggy Whitson, koronavirüs nedeniyle yaşanan karantinanın önemini anlamanın ve evdeki insanlarla etkili ve doğru bir iletişim kurmanın önemli olduğunu söylüyor.

ISS’de görev alan Anne McClain de, Whitson gibi etkili iletişimin altını çizerken kişisel bakımın da önemli olduğunu söylüyor. McClain, sadece hijyen için yapılacak bir kişisel bakım değil insanların ruh halini rahatlatacak bir kişisel bakım tarif ettiğini söylüyor.

Kanada Uzay Ajansı’nın eski astronotlarından olan Chris Hadfield ise insanlara günlük hayattan kopup üretken olabilecekleri yollar bulmalarını tavsiye ediyor. Hadfield, uzay görevinde üretken olmak için geliştirdiği yöntemlerin Dünya'da da işine yaradığını ifade ediyor.