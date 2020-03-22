Karantina Sürecinde Vücut ve Akıl Sağlığımızı Nasıl Koruruz?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında insanlar adeta kendilerini eve kapatmış durumda. Ülkemizde de durum çok da farklı değil, pek çok kişi evden çalışıyor ya da işe ve okula gitmiyor. Bu değişime alışmak kolay değil.

Koronavirüs ile bir şekilde temas ettiğini ya da etmiş olabileceğini düşünenlere 14 gün boyunca karantinada kalmaları öneriliyor. Diğer kişilerin de salgına yakalanmamak ya da taşıyıcı durumuna gelmemek için önlem almaları gerekiyor.

Evde kalmaya, evden eğitim almaya ya da çalışmaya alışmak da bu evde kalma sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Her değişim gibi bu değişim de kendi zorluklarına sahip. Bunlardan biri de farklı bir davranış şekline aşina olabilmek. Bu değişime uyum sağlamak için yapabileceğimiz şeyler var.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Özellikle etkileşime girebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz ya da sosyalleşebileceğiniz kimse yoksa bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerekiyor. Araştırmalara göre sosyal ilişkileri zayıf olan kişiler, fiziksel hastalıklara da daha açık oluyor.

Bu nedenle kendinizi izole ettiğiniz süreçte bağışıklık sisteminizi de güçlü tutmanız gerekiyor. Vitamin almak, egzersiz yapmak gibi yöntemler oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca müzik dinlemek ya da film izlemek de bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabiliyor.

Gününüzü planlayın

Uzun süre izole kalmak insanların akıl sağlığı için hiç de hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Kutup bölgesinde uzun süre çalışan kişilerin belli bir süreden sonra depresif, gergin ya da daha anlaşması zor kişiler olduğu dile getirildi.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında evde zaman geçirecek kişiler o kadar uzun ve sert bir tecrit dönemi yaşamayacak olsalar da herkesin bu süreyi mutlu mesut atlatacağını beklemek de gerçekçi olmayacaktır. Özellikle uyku düzeninde bozulma, dinlenmediğini hissetme, yalnızlık ve motivasyon kaybı görülebilir.

Bununla başa çıkmak için gününüzü planlamanız gerekiyor. Evdesiniz diye sürekli bir şeyler yemeyin, öğünlerinizi planlayın ve planınıza sadık olun. Günlük aktivitelerinizi bir takvime oturtun. Mümkünse yatak odanızda da çalışmayın.

Sosyalleşmeye devam edin

İzole olmuş kişilerin sorun yaşamasının nedenlerinden biri de kimseyle sosyal ilişki kuramamalarıdır. Bizim ise akıllı telefonlarımız ve internetimiz var. Yalnızlık hissinin gündelik hayatınızı doldurmasına izin vermeyin, insanlarla iletişim kurmaya devam edin.

Mesajlaşmak, telefonla aramak, video konferanslar gibi pek çok farklı alternatif kullanmanız sayesinde fiziksel olarak bir araya gelmesek de iletişim kurmamız mümkün oluyor. Bu teknolojiyi kullanabiliriz.

Tartışmaya girmeyin

Bazı kişiler tek başlarına değil de aileleri ya da arkadaşlarıyla birlikte izolasyona giriyorlar. Bu durumda da yalnızlığın etkisi azalıyor ancak başka sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biri de elbette ki tartışmalar.

Astronotlar, uzayda belli bir grupla izole olarak uzun süre geçiriyorlar. Bu görevlerde çatışmalardan kaçınma önemli yer tutuyor. Egzersiz yapmak, kişilerin gerginliğini azaltıyor ve daha az sorun yaşamalarını sağlıyor. Ayrıca kişilerin ayrı odalarda kalmaları da sorun yaşanması riskini daha alt seviyeye indirmeyi sağlıyor.

Karantina veya sosyal mesafe nedeniyle ciddi bir ruhsal problem ile karşı karşıya iseniz profesyonellerden yardım almanız gerekiyor. Yukarıdaki maddeler sadece tecrit sürecini daha kolay atlatmanız için birer tavsiye niteliği taşıyor.