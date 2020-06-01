ASUS, Bütçe Dostu Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

ASUS, bütçe dostu üç yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. E210, E410 ve E510 olarak adlandırılan bu modellerin özelliklerine gelin hep beraber göz atalım.

ASUS, geçtiğimiz günlerde yeni bütçe dostu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. ASUS'un amaçladığı üzere bu bilgisayarlar, kolay taşınılabilir olmaları ve çok hafif tasarımlarıyla öne çıkacak. E210, E410 ve E510 olarak adlandırılan bu modellerin ilki E210, sadece 1 kilogram ağırlığında. E210'un teknik özellikleriyse şu şekilde sıralanıyor; 11,6 inç ekran, Intel Pentium Silver N5000 işlemci, 8 GB'lık DDR4-2400 RAM ve 512 GB'lık depolama alanı. 11,6 inçlik ekranıyla bu model, ASUS'un diğer tanıttığı modeller arasında en küçük olanı fakat diğer modeller de ince tasarım ve hafiflik konusunda geride kalmıyor.

ASUS'un duyurduğu E serisi dizüstü bilgisayarlarda ikinci sırada olan E410 modeli 1,3 kilogram ağırlığında. Son model olan E510 ise 15,6 inç ekrana ve 1,36 kilogram ağırlığa sahip. E serisinin üçüncü modeli olan E510'un teknik özellikleri hakkında detaylı bilgilerse henüz ortaya çıkmadı.

En ince ve en hafif tasarıma sahip olan cihaz: ASUS E210

ASUS'un bu yeni bütçe dostu serisi farklı RAM ve depolama alanı seçenekleriyle de birlikte geliyor. Hem serinin en küçük bilgisayarı olan E210 hem de ortada yer alan 14 inçlik E410, 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM kapasitesi seçeneğine sahip. Ayrıca yine bu iki model, 64 GB, 128 GB eMMC depolama ve 512 GB kapasiteye kadar PCIe Gen3 x2 SSD depolama seçenekleriyle birlikte satışa sunuluyor.

Bahsi geçen modellerin ikisi de Wi-Fi 5 destekli olarak geliyor ve iki modelde de 1 adet USB 3.2 Type-C, 1 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet USB 2.0 Type-A, 1 adet HDMI, 1 adet 3,5 mm kulaklık girişi ve 1 adet microSD hafıza kartı girişi bulunuyor. Ayrıca bu bilgisayarlarda işletim sistemi olarak da Windows 10 Pro kullanılıyor.

Ekran özelliklerine gelecek olursak E210'un 11,6 inçlik ekranı 1366 x 768 piksellik bir çözünürlüğe sahip. 14 inç ekrana sahip olan E410 modelinin ekranıysa 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca E410 modelinde aydınlatmalı klavye seçeneği de yer alıyor. Bu iki modelin renk seçenekleriyse Peacock Blue (Mavi), Dreamy White (Beyaz) ve Rose Gold (Bakır) şeklinde olacak.