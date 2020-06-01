Samsung, oyuncu ekipmanları kataloguna yeni bir ürün daha ekledi. Düzenlediği bir etkinlikte "Odyssey G7" isimli yeni oyuncu monitörünü duyuran şirket, bu oyuncu monitörünün bir özelliği ile dünyada ilk olduğunu ifade ediyor. Samsung'un yeni oyuncu monitörü haziran ayında küresel pazarda yer alacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, haberlerimize daha çok piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri ve diğer sektörel gelişmelerle konu oluyor. Ancak bunların dışında da ürünler üzerine çalışan Samsung, oyuncu ekipmanları konusunda bugüne kadar bazı önemli işlere imza attı. Şimdi yeni oyuncu monitörü duyuran şirket, "Odyssey G7" olarak isimlendirdiği yeni kavisli monitörünü oyuncularla buluşturdu.

Samsung'un açıklamalarına göre Odyssey G7 tam 1.000 milimetre eğrilik yarıçapına yani 1000R özelliğine sahip. Bu eğrilik yarıçapı ile dünyada bir ilk olan Odyssey G7, oyunculara benzersiz bir deneyim vadediyor. Ayrıca bu monitör, hiçbir oyuncunun hayır diyemeyeceği 1 ms gecikme süresi ve tam 240 Hz tazeleme oranıyla birlikte geliyor.

Karşınızda Samsung Odyssey G7

Oyunseverler, Samsung'un yeni oyuncu monitörünü iki farklı büyüklük seçeneğiyle tercih edebilecekler. Bu büyüklükler 27 inç ve 32 inç olarak karşımıza çıkıyor. Büyük boyutlar, her ne kadar bazı oyuncularını gözünü korkutsa da TÜV Rheinland tarafından verilmiş olan "Eye Comfort" sertifikası da gösteriyor ki bu monitör, saatler boyunca kullanılsa da göz yorgunluğuna neden olmuyor.

Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Odyssey G7, WQHD (2.560 x 1.440 piksel) çözünürlük sunuyor. Ayrıca 600 cd/m2 parlaklık değerine sahip olan oyuncu monitörü, oyunseverler için benzersiz bir kalite vadediyor. Tüm bunlara ek olarak bu oyuncu monitöründe mat siyah renkli dış çerçeveler ve oyuncuların tercihine göre renk değiştiren, ortamı da her zaman loş bırakan bir aydınlatma sistemi bulunuyor.

Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Odyssey G7, oyuncuların tüm ihtiyaçlarını muhteşem bir şıklıkla karşılayacak. Hatta şirket, yeni monitöründen o kadar umutlu ki Samsung'un bu ürünle küresel oyun monitörü pazarının lideri olabileceğini belirtiyor. Samsung'un yeni oyuncu monitörünün oyuncular tarafından nasıl karşılanacağını ise ancak zaman gösterecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, saydığımız tüm özelliklerine ek olarak Nvidia G-SYNC desteğine de sahip olan Odyssey G7'nin fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şirket sadece, ürünün haziran ayı içerisinde küresel pazarlardaki yerini alacağını söylüyor.