Asus, Dünyanın İlk 360 Hz Monitörü ROG Swift 360Hz'i Duyurdu

Oyuncu monitörlerinde 360 Hz çağı başlıyor. Asus, CES 2020'de tanıtacağı Nvidia ile ortak geliştirdikleri G-Sync işlemcili, dünyanın ilk 360 Hz oyuncu monitörü ROG Swift 360Hz'i etkinlik öncesinde duyurdu.

Asus, geçtiğimiz yıl 360Hz'lik bir oyuncu monitörü tanıtmış ancak daha sonra tanıtımın 1 Nisan şakası olduğunu açıklamıştı. Ancak anlaşılan o ki Asus'un yaptığı şakada gerçeklik payı vardı. Şirket, Nvidia'nın G-Sync teknolojisiyle 360Hz'de çalışan 24,5 inçlik 1080p oyuncu monitörü Asus ROG Swift 360Hz'i duyurdu.

Asus, yeni monitörünün G-Sync özellikli dünyanın ilk 360Hz oyuncu monitörü olduğunu ve e-spor için tasarlandığını duyurdu. 144 Hz ve 240 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörleri günümüzde zaten iyiden iyiye yaygınlaştı. Bu nedenle 360Hz monitöre ihtiyacınız olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Şirkete göre monitörde kullanılan G-Sync teknolojisi, 360 Hz'lik daha yüksek yenileme hızının avantajını Overwatch veya CS: GO gibi rekabetçi oyunlarda hissettirecek.

Asus ROG Swift 360Hz oyuncu monitörü, 1080p çözünürlük sunuyor ve Nvidia'nın gelişmiş G-Sync teknolojisini içeriyor. Asus ve Nvidia, daha yüksek kare hızlarına ulaşabilmek için monitör üzerinde birlikte çalıştı. Nvidia, yüksek kare hızlarının daha akıcı animasyonlarla hedef izlemeyi iyileştirdiğini, yırtılmaları ve gölgelenmeyi azaltarak oyuncuların düşmanları daha hızlı farketmesini sağladığını öne sürüyor.

Rekabetçi oyunlardaki gecikmelerde sadece milisaniyelik düşüşler bile büyük fark yaratıyor. Asus ROG Swift 360Hz oyuncu monitörü, oyun karelerini her 2.8ms'de bir görüntüleyerek, normal bir monitörden veya televizyondan 6 kata kadar daha yüksek bir performans sunuyor.

Nvidia, bu hafta CES'te gösterilecek olan monitörde oyun deneyiminin, standart bir 60Hz monitöre göre yüzde 37'ye kadar daha iyi olduğunu söylüyor. Asus ROG Swift 360Hz bu yılın sonlarına kadar piyasaya sürülmeyecek ve şirket, henüz net bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma açıklamadı.