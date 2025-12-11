ASUS'tan Bir İlk Daha: Dünyanın İlk 5K 180Hz Oyun Monitörü Geliyor!

ASUS bir ilke daha imza atarak dünyanın ilk 5K 180Hz oyun monitörünü tanıtmaya hazırlanıyor. Peki bu monitörü özel kılan diğer özellikleri neler?

ASUS'un yeni ROG Strix XG27JCG modeli ortaya çıktı ve bu monitörü özel kılan bir husus var. Bu 27 inçlik canavar, dünyanın ilk 5K çözünürlük + 180Hz yenileme hızı kombinasyonuna sahip oyun monitörü olarak öne çıkıyor. Henüz resmî fiyat veya çıkış tarihi açıklanmasa da gözler CES 2026’ya çevrilmiş durumda.

Hong Kong’lu perakendeci Faroll, monitörü 6.499 HKD (yaklaşık 835 dolar) fiyat etiketiyle ön siparişe açtı ve teslimat tarihi olarak 31 Aralık belirtilmiş durumda. Bu da modelin yıl bitmeden bazı kullanıcılara ulaşabileceği anlamına geliyor olabilir ama bu tarihin placeholder (yer tutucu) olarak eklenmiş olma ihtimali de var.

ROG Strix XG27JCG özellikleri

5K (5120×2880) çözünürlük + 180Hz (OC)

Dual-mode: QHD çözünürlükte 330Hz ultra hızlı oyun deneyimi

Fast IPS panel, 218 PPI

DisplayHDR 600, 600 nit tepe parlaklık

%97 DCI-P3 renk kapsamı, 10-bit renk

Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro desteği

ELMB 2 ve Variable Overdrive ile daha net hareket performansı

Şu noktada 4K bile oyun sektöründe standart hâline gelmemişken 5K sadece görsellik arayan oyun tutkunlarına hitap edecek türden bir ekran çözünürlüğü ama bu alanda bu yenileme hızının ilk olması kayda değer bir gelişme. ROG Strix XG27JCG resmî olarak tanıtıldığında da sizlere gelişmeleri aktarıyor olacağız.