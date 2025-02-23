ASUS, oldukça ilginç bir özelliği olan yeni faresini duyurdu. "Fragrance" olarak isimlendirilen fare, içerisinde bir koku haznesi barındırıyor. İçine koyduğunuz aroma, bu hazne ile etrafa yayılıyor.

Tayvanlı teknoloji devi ASUS'tan çok ilginç bir duyuru geldi. Şirket, yayımladığı bir blog gönderisinde "Fragrance" olarak isimlendirdiği yeni bir fare duyurdu. Bu farenin sahip olduğu ilginç özellik, özel bir koku bölmesine sahip olması. Evet yanlış duymadınız, ASUS'un yeni faresi, bulunduğunuz ortamı kokuya boğacak.

ASUS tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda Fragrance farenin aslında oldukça sıradan bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Hatta piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz uygun fiyatlı farelere çok benziyor. Fareyi özel kılan şey ise pil bölmesinin hemen altında yer alan koku haznesi. Şirkete göre kullanıcılar, bu hazneyi istedikleri aromayla doldurup, ortamın kokmasını sağlayabilecekler.

ASUS Fragrance fare böyle görünüyor

ASUS, yeni faresinin sunduğu koku yayma özelliğine ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Faredeki koku mekanizmasının elektronik bir yapıda olup olmadığı belli değil. Ayrıca böyle ilginç bir özelliği olan fare için ne kadar ödeme yapılacağı da şimdilik bilinmiyor.

Farenin diğer özellikleri arasında 10 milyon tıklama ömrü ve 1200, 1600, ve 2400 şeklinde DPI ayarı yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak; farenin çıkış tarihine ilişkin de bir şey söylenmediğini belirtelim.