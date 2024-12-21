Razer ile Netflix'in ikonik dizisi Squid Game'den dikkat çekici bir iş birliği geldi. Razer, bu iş birliği kapsamında Squid Game temalı telefon kılıfı, fare ve ped üretti.

Dünyanın en popüler ekipman üreticilerinden Razer, ikonik Netflix dizisi Squid Game ile iş birliği yaptı. Şirket, bu iş birliği kapsamında ürettiği özel tasarım ürünlerini satışa sundu. Gerçekleştirilen iş birliği, en çok da iPhone 14 ve iPhone 15 sahiplerini sevindirecek gibi görünüyor.

Razer ile Squid Game arasındaki iş birliği kapsamında telefon kılıfları, fareler ve pedler üretildi. Squid Game temalı ürünler, dizinin hayranlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Üstelik Razer ile Squid Game iş birliği kapsamında üretilen aksesuarlar, dolar bazında oldukça uygun fiyatlılar.

İşte Razer'ın Squid Game temalı ürünleri:

Razer, iPhone 14 ve iPhone 15 serisi telefonlar için 3 farklı kılıf tasarımı oluşturdu. Bu tasarımlardan birinde Squid Game muhafızlarını, bir diğerinde ise dizide gördüğümüz dev oyuncak yer alıyor. Üçüncü tasarımda ise Squid Game'deki ikonik yarışmacımızın numarası olan "456" vurgusunu görüyoruz.

Razer'ın fare ve ped üzerindeki çalışmaları ise Orochi V2 ile Gigantus V2 özelinde gerçekleştirildi. Hâlihazırda Orochi V2 fare sahibi olan tüketiciler, fareyi tamamen almak yerine sadece üst kaplama olarak da satın alabilecekler.

Razer'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre telefon kılıflarının fiyatı 44,99 dolardan başlıyor. Farenin sadece üst kaplamasını almak isteyenlerin 19,99 dolar, doğrudan Squid Game temalı Orochi V2 fare almak isteyenlerin ise 89,99 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Razer'ın akıllı telefon kılıfları ve fare için oluşturduğu tasarımların aynı seçeneklerine sahip olan pedlerin fiyatı ise 39,99 dolardan başlayacak.