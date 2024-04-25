ASUS ROG Ally, AMD Fluid Motion Frames özelliğinin entegrasyonuyla daha yüksek FPS değerleri sunabilecek.

ASUS, bildiğimiz üzere farklı ihtiyaçları karşılayan çeşitli bir ürün yelpazesine sahip. Zira şirket, kurumsal müşterilerden oyunculara kadar pek çok müşteri tipine hitap ediyor. İşin takdir edilesi yanı, ASUS’un bu müşterileri kendisine bağlayacak kalitede ürünler sunması desek yanlış olmaz. Zira konu oyuncular olunca şirketin ROG bölümü, akla ilk gelenlerden oluyor.

Yeniliklere atılmaktan da çekinmeyen şirketimiz, geçtiğimiz yıl el konsolu gibi görünse de mini boyutta bir bilgisayar olan ROG Ally modelini çıkarmıştı. Oyuncular tarafından da oldukça beğenilen alet, bilgisayar oyunlarını istediğimiz yerde oynayabilmemizi mümkün kılıyor. Fakat performans konusu her ne kadar ileri seviyede olsa da çözülmesi gereken ufak açıklar da var.

AMD Fluid Motion Frames, bunlardan biriydi.

Şirket, yaptığı duyuruda bugünden itibaren gerekli güncellemenin geleceği ve AMD Fluid Motion Frames özelliğinin cihaza ekleneceğini duyurdu. Sürücü temelli çalışan Fluid Motion Frames özelliği, bütün DX11 ve DX12 oyunlarında çalışıyor. Fakat FSR teknolojisinin aksine, geliştiricilerin oyunlara bu teknolojiyi tek tek kodlaması gerekmiyor.

Söz konusu teknoloji, FPS değerini artırmak için kareler üretiyor. Bazı oyunlarda bu sayede FPS, 2 katına bile çıkabiliyor. Tabii aslında çıkmıyor fakat arada üretilen bu kareler sayesinde oyuncuya daha akıcı bir deneyim aktarılmış oluyor. Söz konusu özelliği etkinleştirmek için, güncellemenin ardından AMD yazılımını açıp grafik ayarlarına gitmeniz ve AMD Fluid Motion Frames özelliğini açmanız gerekiyor.

Özellik henüz komut merkezinden etkinleştirilemiyor fakat ASUS, bunun üstünde çalıştığını da belirtti.