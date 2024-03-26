Sony, PlayStation 5'e gelecek "Topluluk Oyun Yardımı" özelliğini duyurdu. Yeni özellik, artık isteyen her oyuncunun diğer oyunculara yardımcı olabilecek oynanış görüntülerinin otomatik olarak kaydedilmesine olanak tanıyacak.

Sony, 2020 yılında PlayStation 5’i tanıttığında “Oyun Yardımı” ismini verdiği yepyeni bir özelliği de kullanıcılarla buluşturmuştu. Bu özellik, oyuncuların oyunlardan çıkmadan ipuçlarına, tavsiyelere ve oynanış videolarına ulaşmasını sağlıyordu. Yani oyunda bir yerde zorlandığınızda size yardımcı olabiliyordu.

Şirket bugün yaptığı bir açıklamayla özelliği iyileştireceğini duyurdu. “Topluluk Oyun Yardımı” ismi verilen yeni özellik, çok daha yararlı olacak.

Oynanış görüntüleri otomatik olarak kaydedilip diğer oyuncularla paylaşılabilecek

Sony’ye göre “Topluluk Oyun Yardımı”, bu yılın ilerleyen zamanlarında PlayStation 5 kullanıcıları için çıkış yapacak. Şirket, kesin bir tarih vermedi. Tıpkı normal oyun yardımında olduğu gibi hem konsoldan hem de PlayStaiton’ın mobil uygulamasından kullanılabilecek. PlayStation Plus gibi bir aboneliğe de ihtiyaç duymayacak. Kullanımı ise öncekine benzer. Oyun oynarken kumandadaki PS tuşuna basarak topluluk yardımlarına erişebileceksiniz.

Özelliği biraz açalım. Topluluk Oyun Yardımı, oyuncuların aldığı yardımları çok daha fazla hâle getiriyor. Artık daha fazla ipucu edinmek mümkün olacak. En dikkat çeken özelliği ise artık isteyen herkesin birbirine yardımcı olabilecek olması. Önceden geliştiricilerin videolarına ve yardımlarına ulaşılabiliyordu. Artık siz de diğer oyuncular için yardımlar oluşturabileceksiniz. Zaten ismindeki “Topluluk” kısmı da buradan geliyor.

Ayarlar kısmındaki “Görüntüler ve Yayınlar” bölümündeki Topluluk Oyun Yardımı kısmında bulunan otomatik yakalamaları açtığınızda sizin görüntüleriniz diğer oyunculara katkı sağlayabilecek. Yani siz oyun oynarken bazı oynanış kısımlar kaydedilip kullanılacak. Sadece saf oyun görüntüsü paylaşılacak, başka hiçbir ses veya görüntüye yer verilmeyecek. Bu ayarlar birkaç ay içinde açılacak. Eğer sizin videonuz diğerleriyle paylaşılırsa konsolunuza bir bildirim gelecek.

Bu tarz oyuncuların oluşturduğu videolarda “Topluluk Oyun Yardımı” etiketi bulunacak. Bir bölümü geçemediğinizde, saklı bir şeyi bulamadığınızda veya bir kupayı kazanmaya çalıştığınızda çok işinize yarayacaktır.