ASUS'un yeni el konsolu "ROG Ally X" resmen duyuruldu. Önceki modelden daha performanslı olan konsol, 2 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte tüm detaylarıyla gösterilecek.

Tayvanlı teknoloji devi ASUS, düzenlediği bir etkinlikte "ROG Ally X" olarak isimlendirdiği yeni el konsolunu "kısmen duyurdu". Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen "ROG Ally"nin gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan ROG Ally X, daha iyi performans vadediyor.

ASUS ROG Ally X, AMD'nin 4 nm üretim mimarisine sahip olan Ryzen Z1 Extreme işlemciden güç alıyor. 8 çekirdekli bir yapıya sahip olan bu işlemci, 5.1 GHz'ye kadar çalışma frekansına sahip. GPU tarafında ise 12 çekirdekli RDNA 3 mimarisini görüyoruz. Şirkete göre yeni konsol, 8.6 TFLOPS grafik performansı ile mest edecek. Ve elbette ASUS, ROG Ally X'in bu yüksek performansını dizginleyebilmek için gelişmiş bir soğutma teknolojisi kullanmayı tercih etti.

Karşınızda ASUS ROG Ally X

ROG Ally X, batarya ve depolama alanı açısından da orijinal modeli unutturacak. Çünkü ASUS, bataryanın yüzde 30 ila yüzde 40 arasında büyüdüğünü, yapılan optimizasyon çalışmaları ile orijinal modelin iki katına kadar oyun süresi sunulabileceğini söyledi. Depolama cephesinde ise NVMe M.2 SSD kullanılacak. Bu da cihazın teknik anlamda 8 TB'ye kadar kapasite sunabileceği anlamına geliyor.

Şirket, yeni el konsolunun tasarımı ve boyutuyla ilgili konuşmadı. Ancak tasarım ve boyutların korunması bekleniyor. Bu bağlamda; el konsolunda 7 inç boyutlu FHD ekran bulunması muhtemel. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 500 nit tepe parlaklık değerine sahip olacak. ASUS tarafından yapılan açıklamaya göre yeni el konsoluyla ilgili detaylı açıklama, 2 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte yapılacak.