Ortaya atılan iddialar, pek de sevilmeyen kızaklı joy-con sistemine veda edeceğimizi gösteriyor.

Son dönemde -yıllardır olduğu gibi- telif konularıyla gündemimize gelen Nintendo, Steam’in popüler Garry’s Mod oyununda yer alan 20 yıllık modları kaldırmasıyla tepki çekmişti. Atölyeden kaldırılan modlarla birlikte Mario gibi ikonik karakterler de oyundan gitmiş oldu. Kalan modlar da tek tek siliniyor.

Telif konusuna her şeyden çok düştüğünü söyleyebileceğimiz şirket, vakit buldukça da Switch konsolu üzerine odaklanıyor desek yanlış olmaz. Henüz resmî bir duyuru olmasa da OLED modelin ardından ikinci versiyonu çıkarmaya hazırlanan şirket, kulağa ilginç fakat mantıklı gelen bir iddiayla gündemde.

Kızaklı joy-con’lar, yerini mıknatıslı olanlara bırakabilir.

İspanya merkezli Vandal sitesinde paylaşılan iddia, önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen konsolun prototip versiyonunun, aksesuar üreticileri tarafından deneyimlendiğini söyledi. Kaynak olarak da bu üreticiler gösteriliyor.Bu bağlamda 2016’dan beri kullanılan kızaklı sistemin yerine kullanması daha kolay ve güvenli olan mıknatıslı sistemler tercih edilebilir.

Söylenene göre yeni Switch modeli ve joy-con’ları, güncel modelden daha büyük. Fakat Steam Deck büyüklüğü söz konusu değil. Bunun haricinde Switch Pro kontrolcüsüyle uyumlu olacağı söylenen cihazın kızaklı joy-con’ları çalıştırıp çalıştırmayacağı bilinmiyor.

Tabii güvenlik kısmı tartışma konusu. Zira kızaklı mekanizma, joy-con’ları alete mekanik olarak kilitlerken bu yeni sürümde mıknatıslara güvenmemiz gerekecek. Fakat kullanım kolaylığı sağlayacağı kesin. Sonuçta kızaklı olanları kullanan kişilerin fazla zorlama yüzünden cihaza zarar verdiğini de gördük.

Nintendo Switch 2 hakkındaki detaylar gün yüzüne çıkmaya başladıkça bu mıknatıs konusu da netleşecektir. Şirket, konu hakkında resmî bir açıklama veya cevap paylaşmasa da tüketici elektroniğinde mıknatıs kullanımının giderek yaygınlaştığı bir gerçek. Siz bu