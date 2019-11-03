  • Asus ROG Phone 2'nin 120 fps Desteklediği Tüm Oyunlar

Asus ROG Phone 2'nin 120 fps Desteklediği Tüm Oyunlar

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Asus ROG Phone 2'nin sahip olduğu hızlı ekran yenileme özelliği, kullanıcılarına daha güzel ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. İşte Asus ROG Phone 2'nin 120 fps desteklediği oyunların tam listesi.

Asus, ROG Phone 2'nin sahip olduğu 'oyuncu' kimliği sebebiyle yeni oyun odaklı telefonundan övgüyle bahsediyordu. Bu övgüler ise telefonun arka tarafında bulunan ve soğutma sisteminin bir parçası olarak kullanıldığı söylenen havalandırma deliklerinin pek de bir işe yaramadığının ortaya çıkmasından sonra biraz sekteye uğramıştı. Hatta bu mazgalların telefonu suya ve toza karşı daha korumasız bir hale getirmesi de eksi yanlarından biri olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak telefonun sahip olduğu ekran yenileme hızı sayesinde düşük tepkime süreleri ve daha iyi bir oyun deneyimiyle oyuncuların gözdesi olmayı başarabilecek gibi görünüyor.

Bu özelliklerine rağmen Asus ROG Phone 2'de yeterli uygulama desteğinin bulunmuyor olması telefonu dezavantajlı bir hale getiriyordu. Bu sorunun farkında olan Asus, her geçen gün genişlettikleri bir listeyle telefonun 120 fps desteklediği oyunların listesini oluşturmuştu. Saniyede 120 kare hızında oynanabilen bu oyunların en büyük avantajları daha hızlı ve akıcı tepkime süreleri, hareket ve kaydırma pürüzsüzlüğü ve daha güzel görünen bir oyun deneyimi olarak karşımıza çıkıyor.

Asus ROG Phone 2'nin desteklediği oyunların listesi:

ROG Phone 2

Kısa bir süre önce Asus, yeni oyuncu telefonlarının desteklediği oyunların listesine toplamda 140 adet oyun eklemişti. Eğer bir Asus ROG Phone 2'ye sahipseniz aşağıda yer alan Android oyunlarını indirerek 120 fps değerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

  1. 1945 Air Forces
  2. Ace Force: Joint Combat
  3. Airline Commander – A real flight experience
  4. Alto’s Adventure
  5. Alto’s Oddysey
  6. Arma Mobile Ops
  7. Armajet
  8. Assassins Creed Rebellion
  9. Auto Chess
  10. Badland Brawl
  11. Ballz
  12. Ballz Bounce Puzzle
  13. BanG Dream! Girls Band Party!
  14. Batman: The Enemy Within (isteğe bağlı 120 fps)
  15. Battlelands Royale
  16. Bendy in Nightmare Run
  17. Blade Bound: Hack and Slash of Darkness
  18. Blade Z Plus
  19. Blades of Brim
  20. Bleach Brave Souls
  21. Boggle With Friends: Word Game
  22. Bombastic Brothers
  23. Breakneck
  24. Bullet Force
  25. Bullet Hell Monday
  26. Bullet League
  27. Card Thief
  28. CATS: Crash Arena Turbo Stars
  29. Chameleon Run
  30. Ceres M
  31. Chicken Jump
  32. Chilly Snow
  33. Cover Fire
  34. CSR Racing 2
  35. DARIUSBURST-SP
  36. Dead Target – Offline Zombie Shooter
  37. Dead Trigger 2
  38. Deer Hunter 2018
  39. Deus Ex Go
  40. Dokdo
  41. Don’t Starve
  42. Don’t Starve: Shipwrecked
  43. Dub Dash
  44. Durango: Wild lands
  45. Epic Battle Simulator
  46. Epic Battle Simulator 2
  47. Eternium
  48. Falling Ballz
  49. Fast Like a Fox
  50. Final Fantasy XV Pocket Edition
  51. Flaming Core
  52. Frag Pro Shooter
  53. FZ9 Timeshift
  54. Gear.Club – True Racing
  55. Golf Clash
  56. Golf Star
  57. Grimvalor
  58. Groove Coaster 2
  59. Grow Kingdom
  60. Heart Star (65 fps)
  61. Hill Climb 2
  62. Hitman Go
  63. Injustice 2
  64. Into Mirror
  65. Into the Dead
  66. King Of Sails : Royal Navy
  67. Lara Croft Go
  68. Lara Croft: Relic Run
  69. Legendary: Game of Heroes
  70. Lemmings – Puzzle Adventure
  71. Magic Rampage
  72. Man or Vampire
  73. Marvel Contest of Champions
  74. MaskGun Multiplayer FPS
  75. Mekorama
  76. Minecraft
  77. Minecraft Earth
  78. Mini DAYZ: Zombie Survival
  79. Mini Metro
  80. Modern Combat Versus (isteğe bağlı 120 fps)
  81. Modern OPS
  82. Mortal Kombat
  83. MR Bow
  84. Nonstop Knight 2
  85. Oddmar
  86. OK Golf
  87. PAC-MAN
  88. PAC-MAN 256
  89. PAC-MAN Pop
  90. Payback 2 – The Battle Sandbox
  91. Perfect Slices
  92. Photon Strike
  93. Pinout (70 fps)
  94. Pixel Gun 3D
  95. Plague Inc
  96. Pumped BMX 3
  97. Rayman Adventures
  98. Real Racing 3
  99. Rebel Inc
  100. Riptide GP: Renegade
  101. Robot Warfare
  102. Rocket Sky
  103. Rope Hero
  104. Sandballs
  105. Shadow Fight 2
  106. Shadow Fight 3
  107. Shadowgun: Legends
  108. Shadowmatic
  109. Shining Force Classics
  110. The Silent Age
  111. SimCity BuildIt (70 fps)
  112. Skullgirls
  113. Sky Force Reloaded
  114. Sonic Dash
  115. Sonic Dash 2
  116. Sonic the Hedgehog Classic
  117. Soul Knight
  118. Space Armada: Galaxy Wars
  119. Space Commander
  120. Space Jet: Space ships galaxy game
  121. Star Forces: Space Shooter (70 fps)
  122. Stick War: Legacy
  123. Streets of Rage 2 Classic
  124. Subdivision Infinity
  125. Subway Surfers
  126. Summoners War
  127. Super Samurai Rampage
  128. Temple Run 2
  129. Tiny Room Stories: Town Mystery
  130. Toon Blast
  131. Traffic Rider
  132. Trials Frontier
  133. UNKILLED – Zombie FPS Shooting
  134. Vainglory
  135. Vendetta Online
  136. The Walking Dead: Road to Survival
  137. Warhammer 40,000: Space Wolf
  138. Wonder Tactics
  139. WWE: Champions 2019
  140. Zen Pinball
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Listede yer alan bazı oyunların 60 fps değerinden daha büyük ama 120 fps değerinden daha küçük değerleri bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bunlar da listede yanlarında belirtiliyor. Bazı oyunların ise isteğe bağlı 120 fps seçeneği bulunuyor. Bunu oyun ayarlarına girerek aktif edebilirsiniz.

Kaynak : https://www.91mobiles.com/hub/asus-rog-phone-2-120fps-games-list/
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