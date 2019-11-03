Asus ROG Phone 2'nin 120 fps Desteklediği Tüm Oyunlar

Asus ROG Phone 2'nin sahip olduğu hızlı ekran yenileme özelliği, kullanıcılarına daha güzel ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. İşte Asus ROG Phone 2'nin 120 fps desteklediği oyunların tam listesi.

Asus, ROG Phone 2'nin sahip olduğu 'oyuncu' kimliği sebebiyle yeni oyun odaklı telefonundan övgüyle bahsediyordu. Bu övgüler ise telefonun arka tarafında bulunan ve soğutma sisteminin bir parçası olarak kullanıldığı söylenen havalandırma deliklerinin pek de bir işe yaramadığının ortaya çıkmasından sonra biraz sekteye uğramıştı. Hatta bu mazgalların telefonu suya ve toza karşı daha korumasız bir hale getirmesi de eksi yanlarından biri olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak telefonun sahip olduğu ekran yenileme hızı sayesinde düşük tepkime süreleri ve daha iyi bir oyun deneyimiyle oyuncuların gözdesi olmayı başarabilecek gibi görünüyor.

Bu özelliklerine rağmen Asus ROG Phone 2'de yeterli uygulama desteğinin bulunmuyor olması telefonu dezavantajlı bir hale getiriyordu. Bu sorunun farkında olan Asus, her geçen gün genişlettikleri bir listeyle telefonun 120 fps desteklediği oyunların listesini oluşturmuştu. Saniyede 120 kare hızında oynanabilen bu oyunların en büyük avantajları daha hızlı ve akıcı tepkime süreleri, hareket ve kaydırma pürüzsüzlüğü ve daha güzel görünen bir oyun deneyimi olarak karşımıza çıkıyor.

Asus ROG Phone 2'nin desteklediği oyunların listesi:

Kısa bir süre önce Asus, yeni oyuncu telefonlarının desteklediği oyunların listesine toplamda 140 adet oyun eklemişti. Eğer bir Asus ROG Phone 2'ye sahipseniz aşağıda yer alan Android oyunlarını indirerek 120 fps değerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

1945 Air Forces Ace Force: Joint Combat Airline Commander – A real flight experience Alto’s Adventure Alto’s Oddysey Arma Mobile Ops Armajet Assassins Creed Rebellion Auto Chess Badland Brawl Ballz Ballz Bounce Puzzle BanG Dream! Girls Band Party! Batman: The Enemy Within (isteğe bağlı 120 fps) Battlelands Royale Bendy in Nightmare Run Blade Bound: Hack and Slash of Darkness Blade Z Plus Blades of Brim Bleach Brave Souls Boggle With Friends: Word Game Bombastic Brothers Breakneck Bullet Force Bullet Hell Monday Bullet League Card Thief CATS: Crash Arena Turbo Stars Chameleon Run Ceres M Chicken Jump Chilly Snow Cover Fire CSR Racing 2 DARIUSBURST-SP Dead Target – Offline Zombie Shooter Dead Trigger 2 Deer Hunter 2018 Deus Ex Go Dokdo Don’t Starve Don’t Starve: Shipwrecked Dub Dash Durango: Wild lands Epic Battle Simulator Epic Battle Simulator 2 Eternium Falling Ballz Fast Like a Fox Final Fantasy XV Pocket Edition Flaming Core Frag Pro Shooter FZ9 Timeshift Gear.Club – True Racing Golf Clash Golf Star Grimvalor Groove Coaster 2 Grow Kingdom Heart Star (65 fps) Hill Climb 2 Hitman Go Injustice 2 Into Mirror Into the Dead King Of Sails : Royal Navy Lara Croft Go Lara Croft: Relic Run Legendary: Game of Heroes Lemmings – Puzzle Adventure Magic Rampage Man or Vampire Marvel Contest of Champions MaskGun Multiplayer FPS Mekorama Minecraft Minecraft Earth Mini DAYZ: Zombie Survival Mini Metro Modern Combat Versus (isteğe bağlı 120 fps) Modern OPS Mortal Kombat MR Bow Nonstop Knight 2 Oddmar OK Golf PAC-MAN PAC-MAN 256 PAC-MAN Pop Payback 2 – The Battle Sandbox Perfect Slices Photon Strike Pinout (70 fps) Pixel Gun 3D Plague Inc Pumped BMX 3 Rayman Adventures Real Racing 3 Rebel Inc Riptide GP: Renegade Robot Warfare Rocket Sky Rope Hero Sandballs Shadow Fight 2 Shadow Fight 3 Shadowgun: Legends Shadowmatic Shining Force Classics The Silent Age SimCity BuildIt (70 fps) Skullgirls Sky Force Reloaded Sonic Dash Sonic Dash 2 Sonic the Hedgehog Classic Soul Knight Space Armada: Galaxy Wars Space Commander Space Jet: Space ships galaxy game Star Forces: Space Shooter (70 fps) Stick War: Legacy Streets of Rage 2 Classic Subdivision Infinity Subway Surfers Summoners War Super Samurai Rampage Temple Run 2 Tiny Room Stories: Town Mystery Toon Blast Traffic Rider Trials Frontier UNKILLED – Zombie FPS Shooting Vainglory Vendetta Online The Walking Dead: Road to Survival Warhammer 40,000: Space Wolf Wonder Tactics WWE: Champions 2019 Zen Pinball

Listede yer alan bazı oyunların 60 fps değerinden daha büyük ama 120 fps değerinden daha küçük değerleri bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bunlar da listede yanlarında belirtiliyor. Bazı oyunların ise isteğe bağlı 120 fps seçeneği bulunuyor. Bunu oyun ayarlarına girerek aktif edebilirsiniz.