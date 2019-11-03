Asus ROG Phone 2'nin 120 fps Desteklediği Tüm Oyunlar

Asus, ROG Phone 2'nin sahip olduğu 'oyuncu' kimliği sebebiyle yeni oyun odaklı telefonundan övgüyle bahsediyordu. Bu övgüler ise telefonun arka tarafında bulunan ve soğutma sisteminin bir parçası olarak kullanıldığı söylenen havalandırma deliklerinin pek de bir işe yaramadığının ortaya çıkmasından sonra biraz sekteye uğramıştı. Hatta bu mazgalların telefonu suya ve toza karşı daha korumasız bir hale getirmesi de eksi yanlarından biri olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak telefonun sahip olduğu ekran yenileme hızı sayesinde düşük tepkime süreleri ve daha iyi bir oyun deneyimiyle oyuncuların gözdesi olmayı başarabilecek gibi görünüyor.
Bu özelliklerine rağmen Asus ROG Phone 2'de yeterli uygulama desteğinin bulunmuyor olması telefonu dezavantajlı bir hale getiriyordu. Bu sorunun farkında olan Asus, her geçen gün genişlettikleri bir listeyle telefonun 120 fps desteklediği oyunların listesini oluşturmuştu. Saniyede 120 kare hızında oynanabilen bu oyunların en büyük avantajları daha hızlı ve akıcı tepkime süreleri, hareket ve kaydırma pürüzsüzlüğü ve daha güzel görünen bir oyun deneyimi olarak karşımıza çıkıyor.
Asus ROG Phone 2'nin desteklediği oyunların listesi:
Kısa bir süre önce Asus, yeni oyuncu telefonlarının desteklediği oyunların listesine toplamda 140 adet oyun eklemişti. Eğer bir Asus ROG Phone 2'ye sahipseniz aşağıda yer alan Android oyunlarını indirerek 120 fps değerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- 1945 Air Forces
- Ace Force: Joint Combat
- Airline Commander – A real flight experience
- Alto’s Adventure
- Alto’s Oddysey
- Arma Mobile Ops
- Armajet
- Assassins Creed Rebellion
- Auto Chess
- Badland Brawl
- Ballz
- Ballz Bounce Puzzle
- BanG Dream! Girls Band Party!
- Batman: The Enemy Within (isteğe bağlı 120 fps)
- Battlelands Royale
- Bendy in Nightmare Run
- Blade Bound: Hack and Slash of Darkness
- Blade Z Plus
- Blades of Brim
- Bleach Brave Souls
- Boggle With Friends: Word Game
- Bombastic Brothers
- Breakneck
- Bullet Force
- Bullet Hell Monday
- Bullet League
- Card Thief
- CATS: Crash Arena Turbo Stars
- Chameleon Run
- Ceres M
- Chicken Jump
- Chilly Snow
- Cover Fire
- CSR Racing 2
- DARIUSBURST-SP
- Dead Target – Offline Zombie Shooter
- Dead Trigger 2
- Deer Hunter 2018
- Deus Ex Go
- Dokdo
- Don’t Starve
- Don’t Starve: Shipwrecked
- Dub Dash
- Durango: Wild lands
- Epic Battle Simulator
- Epic Battle Simulator 2
- Eternium
- Falling Ballz
- Fast Like a Fox
- Final Fantasy XV Pocket Edition
- Flaming Core
- Frag Pro Shooter
- FZ9 Timeshift
- Gear.Club – True Racing
- Golf Clash
- Golf Star
- Grimvalor
- Groove Coaster 2
- Grow Kingdom
- Heart Star (65 fps)
- Hill Climb 2
- Hitman Go
- Injustice 2
- Into Mirror
- Into the Dead
- King Of Sails : Royal Navy
- Lara Croft Go
- Lara Croft: Relic Run
- Legendary: Game of Heroes
- Lemmings – Puzzle Adventure
- Magic Rampage
- Man or Vampire
- Marvel Contest of Champions
- MaskGun Multiplayer FPS
- Mekorama
- Minecraft
- Minecraft Earth
- Mini DAYZ: Zombie Survival
- Mini Metro
- Modern Combat Versus (isteğe bağlı 120 fps)
- Modern OPS
- Mortal Kombat
- MR Bow
- Nonstop Knight 2
- Oddmar
- OK Golf
- PAC-MAN
- PAC-MAN 256
- PAC-MAN Pop
- Payback 2 – The Battle Sandbox
- Perfect Slices
- Photon Strike
- Pinout (70 fps)
- Pixel Gun 3D
- Plague Inc
- Pumped BMX 3
- Rayman Adventures
- Real Racing 3
- Rebel Inc
- Riptide GP: Renegade
- Robot Warfare
- Rocket Sky
- Rope Hero
- Sandballs
- Shadow Fight 2
- Shadow Fight 3
- Shadowgun: Legends
- Shadowmatic
- Shining Force Classics
- The Silent Age
- SimCity BuildIt (70 fps)
- Skullgirls
- Sky Force Reloaded
- Sonic Dash
- Sonic Dash 2
- Sonic the Hedgehog Classic
- Soul Knight
- Space Armada: Galaxy Wars
- Space Commander
- Space Jet: Space ships galaxy game
- Star Forces: Space Shooter (70 fps)
- Stick War: Legacy
- Streets of Rage 2 Classic
- Subdivision Infinity
- Subway Surfers
- Summoners War
- Super Samurai Rampage
- Temple Run 2
- Tiny Room Stories: Town Mystery
- Toon Blast
- Traffic Rider
- Trials Frontier
- UNKILLED – Zombie FPS Shooting
- Vainglory
- Vendetta Online
- The Walking Dead: Road to Survival
- Warhammer 40,000: Space Wolf
- Wonder Tactics
- WWE: Champions 2019
- Zen Pinball
Listede yer alan bazı oyunların 60 fps değerinden daha büyük ama 120 fps değerinden daha küçük değerleri bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bunlar da listede yanlarında belirtiliyor. Bazı oyunların ise isteğe bağlı 120 fps seçeneği bulunuyor. Bunu oyun ayarlarına girerek aktif edebilirsiniz.