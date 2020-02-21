ASUS ROG Phone 3, Google Stadia Önyüklü Olarak Gelecek

Oyun dünyasının sınırları mobil cihazlara genişlemeye devam ediyor. ASUS'un yeni nesil oyuncu telefonu ROG Phone 3, Google Stadia uygulaması önyüklü olarak satışa sunulacak.

Oyuncular, Chromecast ve kontrol cihazı satın alarak Google'ın bulut oyun hizmeti Stadia'yı kullanabiliyor. Diğer yandan Stadia'nın en çekici özelliklerinden biri, AAA PC oyunlarını akıllı telefonlar üzerinden oynatabilme yeteneği ve Google, hizmetin mobil uyumluluğunu daha fazla telefona yaymaya çalışıyor.

Google, Stadia'nın uyumluluğunu 20'den fazla telefona genişletti ve şirketin bu hamlesi kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Stadia uyumlu olduğu ortaya konan, hala tanıtılmamış bir akıllı telefon daha var: ASUS ROG Phone 3, Stadia uygulaması önyüklü olarak satışa sunulacak.

Stadia aboneleri, uyumlu akıllı telefon modellerinden birini kullanıyorlarsa, Stadia uygulamasını Android mağazasından kolayca yükleyebiliyorlar. Ancak ASUS'un yeni nesil oyuncu telefonunun doğrudan Stadia tarafından desteklenmesi, Razer Phone gibi rakiplere karşı büyük bir avantaj. Ayrıca Google Stadia ile ortaklık kuran ilk şirket olmak da ROG Phone'un imajı açısından önemli.

ASUS ROG Phone 3 hakkında henüz hiçbir detay ortaya çıkmadı. Yine de akıllı telefonun Snapdragon 865'ten güç alacağı ve 5G desteğiyle geleceği öngörülüyor. Stadia'nın 4K 60 FPS akış desteği olduğu düşünüldüğünde, ROG Phone 3'ün de 2K çözünürlüğün üzerine çıkması bekleyebiliriz.

ASUS, Stadia önyüklü ROG Phone 3'lerin yalnızca Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD'de satışa sunulacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde Stadia'nın üç aylık deneme süresi sona erecek ve hizmetin uzun vadeli uygulanabilirliği test edilecek.