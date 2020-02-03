ASUS, ROG Phone 2'yi Bir Süre Tedarik Edemeyecek

Corona virüsü salgını, Çin'de üretim yapan küresel markalara darbe vurdu. Tayvanlı merkezli donanım ve akıllı telefon üreticisi ASUS, Corona virüsü nedeniyle ROG Phone 2'nin bir süre stokta olmayacağını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü salgını şu ana kadar 14.500'den fazla insana bulaştı. ABD, Avrupa ve Asya'daki ülkeler, Çin'den gelen ziyaretçileri engellemek için yeni düzenlemeler yapmaya başladı. Corona virüsünün yarattığı endişe küresel tedarik zincirine de zarar veriyor.

Çin, dünyanın en büyük ürün ihracatçısı olduğundan, Çin'den yapılan ithalat eksikliği dünya ticaretini ciddi ölçüde etkiliyor. Salgın, çok uluslu şirketleri ülkedeki mağaza ve ofisleri kapatmaya zorluyor. Tayvanlı akıllı telefon üreticisi ASUS da yaşanan bu krizin yaratacağı arz sıkıntısının farkında. Şirket, kısa süre önce ROG Phone 2'nin bir süre stokta olmayacağını açıkladı.

ASUS Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ROG Phone 2'ye sahip olmaktan heyecan duyduğunuzu biliyoruz. Uzun süredir istikrarlı bir şekilde erişilebilir olsa da, Asya'daki durumun neden olduğu tedarik zincirindeki bozulma nedeniyle, ROG Phone 2 geçici bir tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak. En sevdiğiniz oyuncu akıllı telefonunun yeniden stoklarımızda olması için çok çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Sizi bilgilendireceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadeleri yer aldı.

ASUS ROG Phone 2 şu anda şirketin resmi perakende ortağı Flipkart'ın web sitesinde stokta yok olarak görülüyor. Ancak cihaz hala Amazon gibi alışveriş sitelerinde üçüncü parti satıcılar tarafından satılıyor. Şu anda, cihazın ne zaman tekrar stokta olacağı konusunda bilgi verilmedi.

Oyunların telefonlardan donanımsal olarak daha fazlasını beklemesinin ardından 'oyuncu telefonu' kavramı hayatımıza girdi ve ASUS ROG Phone 2 de bu telefonların arasında yer alıyor. ROG Phone 2'nin sahip olduğu yüksek hızlı ekran yenileme özelliği ve güçlü donanım, kullanıcılara daha güzel ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.