ASUS'un yaklaşmakta olan yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3, Çinli sertifikasyon kuruluşu TENAA'da ve AnTuTu'da ortaya çıktı. Telefonun AnTuTu puanı, performans konusunda zirvenin sahibinin bir süre ROG Phone 3 olacağını ortaya koyarken TENAA listelemesi ise telefonun tasarım ve bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, şu sıralar ROG Phone 3 ile gündemde. Mobil oyunseverlere odaklanarak geliştirilen telefon, son olarak Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Böylece hem ROG Phone 3'ün tasarımına kabaca göz atma imkanı yakaladık hem de cihazın bazı donanım özelliklerini öğrenmiş olduk.

ASUS ROG Phone 3'ün TENAA sayfası, telefonun genel tasarımının pek de etkileyici olmayabileceğini ortaya koyuyor. Çünkü bu akıllı telefon hem fazlasıyla kalın hem de büyük. Arka kısmında 3'lü kamera kurulumunu gördüğümüz telefonun ekranında ise delikli yapıda olduğu düşünülen bir ön kamera bulunuyor. Ancak bu telefonun vadettiği performans, tasarımdaki tüm eksilerin görmezden gelinmesini sağlayabilir.

ASUS ROG Phone 3 böyle görünecek

TENAA sayfasına göre ASUS ROG Phone 3, 6.59 inç büyüklüğündeki FHD+ AMOLED ekranla gelecek. Parmak izi okuyucusu altında yer alacak bu ekranın 120 Hz tazeleme hızı sunması bekleniyor. Ayrıca bu canavar, gücünü Snapdragon 865'e hız aşırtma işlemi yapılmış olan özel bir işlemciden alacak ve bu gücü 16 GB RAM, 512 GB de depolama alanı ile destekleyecek.

ASUS ROG Phone 3'ün ön kamerası, tüketicilere 13 MP çözünürlük sunacak. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise 64 MP çözünürlük sunan bir ana kamera görüyoruz. Telefondaki diğer sensörlerin detayları şu an için bilinmiyor ancak beklentiler, kameralardan bir tanesinin ultra geniş açı, diğerinin ise telefoto ya da derinlik görevini üstleneceği yönünde. Ayrıca bu akıllı telefon Android 10'la çalışacak ve 5.800 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile gelecek.

ASUS ROG Phone, AnTuTu'nun sınırlarını zorluyor

ASUS ROG Phone 3'ün AnTuTu puanı de TENAA sayfasından kısa süre sonra ortaya çıktı. AnTuTu'nun listesine baktığımızda şu anda en yüksek puanın OPPO Find X2 Pro'ya ait olduğunu görüyoruz. Bu akıllı telefon, 604 bin 123 puan almayı başarmıştı. ASUS ROG Phone 3 ise birinciliği OPPO Find X2 Pro'nun elinden alıyor ve tam 646 bin 310 puanla zirveye yerleşiyor.