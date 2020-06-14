Elephone'un Yeni Akıllı Telefonu E10 Pro Satışta

Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı orta - alt segment telefonlarla kendine yer edinen Elephone, ürettiği akıllı telefonların fiyat-performans anlamında dikkatleri üzerine çekmesiyle adını daha geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Üreticinin pazara sunduğu son akıllı telefon ise E10 Pro oldu.
E10 Pro, tasarımıyla günceli yakalamış durumda diyebiliriz. İki farklı renk seçeneği ile şu an Elephone’un sitesinde satışta olan telefonun fiyatı ise yalnızca 129 dolar. Akıllı telefonların fiyatları artık ne yazık ki özelliklerinin önüne geçmiş durumda çünkü amiral gemisi akıllı telefonların fiyatları hem kur farkı hem de uygulanan vergiler sebebiyle epey yüksek. Hal böyle olunca da hepimiz alternatifler arar hale geldik. Pek çok akıllı telefon üreticisi de bu tür durumları kendi avantajına çevirebilecek hamleler yaparak uygun fiyatlı telefonlar üretiyor. Elephone da o üreticilerden biri ve alternatifler sunmaya devam ediyor.
Tabii ki Elephone E10 Pro’nun özellikleri bakımından günümüz amiral gemileriyle hatta orta segment pek çok telefonla karşılaştırıldığında çok da dikkat çekici görünmüyor. Örneğin artık yeni gelecek telefonlarda 5G'den konuşuyoruz ve sektörün devleri 108MP kameralardan bahsetmeye başladı ancak bunun uygun fiyatlı bir telefon olarak piyasaya sürüldüğünü düşününce özelliklerin tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Telefonun özelliklerini aşağıdan detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.
Elephone E10 Pro’nun Teknik Özellikleri
- Ekren: 6,55 inç HD+ (1560 x 720) ekran
- İşlemci: MediaTek MT6762D 2,0 GHz sekiz çekirdekli CPU
- Grafik işlem birimi: IMG GE8320 GPU
- RAM: 4 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili depolama (microSD kartlar ile 256 GB’a kadar yükseltilebiliyor)
- Arka kamera: 48 MP kamera
- Ön kamera: 13 MP ön kamera
- Bağlantı: Çift SIM kart desteği, 4G LTE bağlantı desteği
- Batarya: 4.000 mAh batarya
- İşletim sistemi: Android 10 işletim sistemi