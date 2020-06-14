Elephone'un Yeni Akıllı Telefonu E10 Pro Satışta

Çinli üretici Elephone, uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu E10 Pro’yu satışa sundu. Telefon, fiyatı da göz önünde bulundurulduğunda uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayanlar için iyi bir alternatif gibi görünüyor.

Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı orta - alt segment telefonlarla kendine yer edinen Elephone, ürettiği akıllı telefonların fiyat-performans anlamında dikkatleri üzerine çekmesiyle adını daha geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Üreticinin pazara sunduğu son akıllı telefon ise E10 Pro oldu.

E10 Pro, tasarımıyla günceli yakalamış durumda diyebiliriz. İki farklı renk seçeneği ile şu an Elephone’un sitesinde satışta olan telefonun fiyatı ise yalnızca 129 dolar. Akıllı telefonların fiyatları artık ne yazık ki özelliklerinin önüne geçmiş durumda çünkü amiral gemisi akıllı telefonların fiyatları hem kur farkı hem de uygulanan vergiler sebebiyle epey yüksek. Hal böyle olunca da hepimiz alternatifler arar hale geldik. Pek çok akıllı telefon üreticisi de bu tür durumları kendi avantajına çevirebilecek hamleler yaparak uygun fiyatlı telefonlar üretiyor. Elephone da o üreticilerden biri ve alternatifler sunmaya devam ediyor.

Tabii ki Elephone E10 Pro’nun özellikleri bakımından günümüz amiral gemileriyle hatta orta segment pek çok telefonla karşılaştırıldığında çok da dikkat çekici görünmüyor. Örneğin artık yeni gelecek telefonlarda 5G'den konuşuyoruz ve sektörün devleri 108MP kameralardan bahsetmeye başladı ancak bunun uygun fiyatlı bir telefon olarak piyasaya sürüldüğünü düşününce özelliklerin tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Telefonun özelliklerini aşağıdan detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Elephone E10 Pro’nun Teknik Özellikleri