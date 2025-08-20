ASUS, dünyanın ilk 720 Hz tazeleme oranına sahip oyuncu monitörünü duyurdu. "ROG Swift PG27AQWP-W" isimli monitör, diğer özellikleriyle de oyuncuları mest edecek gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük oyuncu ekipmanı üreticilerinden ASUS, Gamescom 2025 etkinliklerinde ağızları açık bırakan bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, ROG Swift serisindeki yeni monitörünü resmen duyurdu. "PG27AQWP-W" isimli monitör, 720 Hz tazeleme oranı sunuyor ve bu özelliği ile de dünyada bir ilke imza atmış durumda.

ASUS ROG Swift PG27AQWP-W, 26.5 inç büyüklüğünde Tandem OLED teknolojisiyle desteklenen bir panele sahip. 0,03 ms gecikme süresi değerine sahip olan monitör, QHD çözünürlükte 540 Hz tazeleme hızı ile kullanılabiliyor. 720 Hz tazeleme oranını isteyen kullanıcıların ise HD çözünürlüğe razı olmaları gerekecek.

Karşınızda ASUS ROG Swift PG27AQWP-W

ASUS'un yaptığı açıklamaya göre dünyanın ilk 720 Hz oyuncu monitörü, 80 Gbps bant genişliğine sahip UHBR20 standardını destekleyen DisplayPort 2.1a bağlantı desteği sunuyor. Ayrıca bu monitörde PlayStation 5 gibi yeni nesil konsollar için HDMI 2.1 portuna ek olarak OLED Care Pro ve Neo Proximity teknolojileri de bulunuyor.

ASUS ROG Swift PG27AQWP-W için resmî bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak bu monitörün özellikle de profesyonel oyuncular tarafından tercih edileceğini rahatlıkla dile getirebiliriz. Bakalım rakipleri, dünyanın ilk 720 Hz monitörüyle rekabet edebilmek için nasıl çalışmalar yapacaklar...