Redmi, profesyonellere özel olarak geliştirdiği yeni monitörü Redmi A27U Type-C 2026'yı tanıttı .Cihazda 4K çözünürlük başta olmak üzere birçok dikkat çeken özellik var.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı cihazlarıyla tanıdığımız alt markası Redmi, yalnızca telefon değil farklı türden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Monitörler de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, A27U Type-C 2026 ismi verilen yeni monitörünü tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen iddialı özelliklerle geliyor.

A27U 2026 modeli, oyunculardan ziyade profesyonellere yönelik bir monitör. Yani iş için bir monitör ve öyle yüksek yenileme hızı gibi oyuncular için özellikler sunmuyor. Cihazın 27 inç boyutla geldiğini belirtelim.

Karşınızda Redmi A27U Type-C 2026

A27U Type-C 2026, 27 inçlik IPS panele sahip. Ekran, 3840x2160 piksel (4K) çözünürlük sunuyor. Ona 60 Hz’lik yenileme hızı ve 178 derece geniş görüş açıları eşlik ediyor. 400 nit parlaklığa sahip monitör hem iş hem de eğlenceye uygun daha parlak vurgular ve derin kontrast sağlandığını da belirtelim. 10 bit renk derinliği ve 1,07 milyara kadar renk görüntüleyebildiğini belirtelim.

Tasarım, düzenleme gibi profesyonel görevler için hassas renk üretimi ve yüksek performans sunabilen monitörde Qingshan göz koruma teknolojisi de var. Bu teknoloji, düşük mavi ışık ve titreşimsiz performans ile uzun çalışma saatlerinde yorgunluğu minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Cihaz, 90W’a kadar ters şarjı destekleyen USB Type-C bağlantı noktasına sahip. Bunlar dışında 2 HDMI 2.0 bağlantı noktası, 2 USB 2.0, kulaklık girişi gibi özellikler var. Montiörün 194 dolarlık ön sipariş fiyatıyla satışa çıktığını belirtelim. Uygun fiyatıyla profesyoneller için iyi bir cihaz diyebiliriz.