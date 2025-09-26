ASUS ROG Xbox Ally (2025) Türkiye'de: İşte Aklınızı Çelecek Fiyatı!

ASUS, 2025 model el konsollarını Türkiye'ye getirdi. ASUS ROG Xbox Ally (2025) ve ASUS ROG Xbox Ally X (2025) isimli konsollar, oyunseverlerin kafasını karıştırmayı başaracak gibi görünüyorlar. İşte ASUS'un yeni el konsollarının Türkiye fiyatları...

Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden ASUS, bundan birkaç ay önce düzenlediği bir etkinlikte ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X isimli el konsollarını duyurmuştu. Dikkat çeken özelliklere sahip el konsolları, an itibarıyla Türkiye'ye girmiş durumda.

Serinin giriş seviye modeli olan ROG Xbox Ally, oldukça güçlü bir model. ASUS ROG Xbox Ally X ise çok daha güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Bu bağlamda; bu iki el konsolu arasındaki tek benzerlik, FHD çözünürlük sunan 7 inç 120 Hz'lik ekranlar. ASUS ROG Xbox Ally'deki 16 GB RAM ve AMD Ryzen Z2 A işlemci gibi özellikler, ROG Xbox Ally X modelinde biraz daha yükseltiliyor.

ASUS ROG Xbox Ally (2025) fiyatları:

Versiyon Fiyatı ROG Xbox Ally (2025) 37.998,99 TL ROG Xbox Ally X (2025) 58.999,14 TL

Burada özellikle altınızı çizmemiz gereken bir detay var. ASUS ROG Xbox Ally (2025), an itibarıyla ön sipariş verilebiliyor. Ancak ROG Xbox Ally X (2025) için böyle bir durum söz konusu değil. Fiyatı resmî olarak gösterilen ürünü sipariş geçmek istediğinizde "Bana bildir" şeklinde bir uyarı görüyorsunuz. Yani bu model henüz satışa çıkmadı.

ASUS ROG Xbox Ally (2025) ve ROG Xbox Ally X (2025), yüksek güç gerektiren oyunları bile kaldırabilecek düzeyde. Ayrıca taşınabilir yapısı da bu el konsollarını öne çıkarıyor. Hâl böyle olunca PC veya konsol almak mı ya da ASUS ROG Xbox Ally (2025)'e bir şans vermek mi? Oyuncuların bu soruyu yanıtlamakta zorlanacaklarını söyleyebiliriz.