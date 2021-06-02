ASUS'un Snapdragon Markalı Telefonu Ortaya Çıktı

TENAA'da yer alan bir listeleme, ASUS'un Snapdragon markalı bir telefonunu ortaya çıkardı. Telefon, ilk etapta Qualcomm'un oyuncu telefonu projesinin bir parçasıymış gibi görünüyor olsa da Asus_I007D kodu, telefonun ZenFone 8 ailesinin yeni bir üyesi olabileceğini de düşündürüyor.

Çin'in düzenleyici kurumlarından TENAA, ASUS'un geliştirdiği ve üzerinde Snapdragon markası olan yeni bir akıllı telefonu listelemeye başladı. Bu sürpriz telefonun, Qualcomm'un geçtiğimiz yıl iddialar kapsamında ortaya çıkan oyuncu telefonu geliştirme planının bir parçası olabileceği söyleniyor. Qualcomm, o dönemlerde bu iddianın asılsız olduğunu söylese de TENAA'daki listeleme, söz konusu iddianın aslında asılsız olmayabileceğini gözler önüne seriyor.

TENAA'da yer alan listeleme, söz konusu telefonun tasarımını ve bazı teknik özelliklerini de ortaya çıkarmış durumda. Buna göre bu gizemli akıllı telefonun büyük bir OLED ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise alt kısımda ASUS logosu, orta kısımda ise Snapdragon logosunun varlığını görüyoruz. Ayrıca telefonun üçlü ve yatay olarak tasarlanmış kamera kurulumu da bu telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan bir ana kameranın yer aldığı da TENAA'daki belgelerde yer alıyor.

ASUS'un 'Snapdragon' telefonu böyle görünecek

TENAA'ya göre telefonun ekranı, 6.78 inç büyüklüğünde olacak. İşlemci cephesinde ise 2.84 GHz hıza sahip olan 8 çekirdekli bir işlemciden bahsediliyor. Teknik veriler, bu işlemcinin Snapdragon 888 olduğunu düşündürüyor. 16 GB RAM ile kombine edilmiş 512 GB depolama alanı da bu telefonun depolama ve RAM konusunda kullanıcıya nefes aldıracağını gösteriyor. İlginçtir ki bu denli güçlü bir telefonun bataryası ise yalnızca 3.840 mAh'mış. Mühendislerin neden böyle bir tercih yaptıkları anlaşılır gibi değil.

XDA Developers ise bu akıllı telefonun TENAA'daki listelemesinde yer alan "Asus_I007D" model kodunun önemli olduğunu söylüyor. Bu model kodu, TENAA'daki listelemenin ZenFone 8 ailesinin yeni bir üyesi olabileceğini düşündürüyor. Listelenen özelliklerin de ZenFone 8 ile uyumlu olması da bu düşünceyi destekleyen bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış oluşu, telefonla ilgili belirsizlikleri gidermiyor.