Mayıs Ayının En İyi Orta Sınıf Android Telefonları Açıklandı

AnTuTu, mayıs ayında yapılan Benchmark V9 test sonuçlarına göre belirlenen mayıs ayının en iyi orta sınıf Android telefonlarını açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Mi 11 Lite 5G modeli, geçtiğimiz ayın en iyi orta sınıf cihazı olmayı başardı.

Akıllı telefon performans testleri denildiği zaman akıllara gelen ilk platform olan AnTuTu, geçtiğimiz ayın en iyi orta segment Android telefonlarını açıkladı. Platformun açıkladığı modeller, ay boyunca Benchmark V9 testine giren telefonlardan gelen puanlar göz önünde bulundurularak belirlendi.

AnTuTu'nun yaptığı açıklamalara göre mayıs ayının en iyi orta sınıf Android telefonu, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin "Mi 11 Lite 5G"si oldu. Bu akıllı telefon, girdiği Benchmark V9 testlerinde 530 bin 646 puan almayı başararak listenin zirvesine oturmayı başardı. Snapdragon 780 işlemciye sahip olan bu telefonu takip eden ikinci model ise MediaTek Dimensity 800 işlemcili Redmi 10X 5G idi. Ancak listenin ilk iki sırasında yer alan modeller arasında çok ciddi bir puan farkı var. Öyle ki Redmi 10X 5G, AnTuTu testlerinde 455 bin 473 puan aldı.

AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi 10 orta segment Android telefonu

Listenin üçüncü sırasında 446 bin 10 puanla iQOO Z3 yer alırken dördüncü sırada 438 bin 835 puanla Huawei Nova 8 Pro, beşinci sırada 435 bin 757 puanla Huawei Nova 8, altıncı sırada 434 bin 827 puanla HONOR 30, yedinci sırada 412 bin 814 puanla HONOR X10, sekizinci sırada 404 bin 472 puanla Redmi Note 9 Pro 5G, dokuzuncu sırada 403 bin 625 puanla OPPO Reno5 5G ve onuncu sırada da 398 bin 213 puanla Redmi Note 9 5G yer alıyor. Böylelikle listenin ilk 10 sırasında yalnızca Çinli üreticilerin akıllı telefonlarının bulunduğunu söyleyebiliriz.