ASUS, 280 Hz’lik TUF Gaming VG259QM Monitörünü Tanıttı

Oyuncu ekipmanı denilince akla gelen isimlerden biri olan ASUS, 280 Hz tazeleme oranına sahip yeni monitörünü tanıttı. ASUS TUF Gaming VG259QM, 24,5 inçlik boyutuyla VG279QM’den daha ucuz bir fiyata sahip olacak.

Günümüzde artık 24,5 inçlik ve 27 inçlik 240 Hz tazeleme oranına sahip hızlı IPS paneller seri üretime girdi. Fakat şirketler, 240 Hz’lik tazeleme oranıyla da yetinmemeye kararlı. ASUS, 280 Hz tazeleme oranına sahip 27 inçlik bir monitör üreten ilk şirket oldu ve bu alanda ikinci bir monitörünü daha tanıttı.

ASUS, TUF Gaming serisine 280 Hz tazeleme oranına sahip bir monitör ekledi. Bu monitör, daha önce tanıtılan monitörden daha ufak boyutlara sahip olduğundan oyuncuları sevindirecek bir yanı daha bulunuyor: Fiyatı. ASUS, son tanıttığı monitörünü diğer monitörden daha ucuz fiyatla piyasaya sürecek.

280 Hz tazeleme oranıyla ASUS TUF Gaming VF259QM:

ASUS’un yeni monitörü ASUS TUF Gaming VG259QM, 24,5 inçlik boyuta sahip. Monitör, 1920 x 1080 çözünürlüğe, 400 nit parlaklığa, 1000:1 kontrast oranına, yalnızca 1 ms GtG tepki süresine ve 178 derecelik görüş açısına sahip. Monitörü en özel kılan yanıysa elbette tazeleme oranı.

Normalde 240 Hz tazeleme oranına sahip olan bu monitör, ASUS’un bir yolunu bulmasıyla herhangi bir problem yaşamadan 280 Hz tazeleme oranına çıkabiliyor. TUF Gaming VG259QM, VESA’nın Adaptive-Sync teknolojisini destekliyor. Bununla birlikte NVIDIA’nın G-Sync Compatible sertifikasını da kazanmış durumda.

Tüm bunlarla birlikte ASUS TUF Gaming VG259QM, ASUS’un ELMB teknolojisini de destekliyor. Böylece hızla akan sahneler muhteşem bir netlikte görülebiliyor. Monitör, 16,7 milyon rengi yansıtabiliyor ve NTSC renk ıskalasının %72’isini destekliyor. Monitörün LCD’si, VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip.

Tüm bu özelliklere rağmen ASUS TUF Gaming VG259QM, HDR deneyimini sunmakta biraz geri kalıyor. Ancak monitör oyunculara yönelik olduğundan renk konusu bazı kullanıcılar için pek de önemli olmayabilir. Ayrıca ASUS’un GamePlus modları da bu monitörde bulunuyor.

HDMI 2.0a bağlantı ve 2 W stereo hoparlörlere sahip olan ASUS TUF Gaming VG259QM’in piyasaya nasıl bir fiyat etiketiyle çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak dediğimiz gibi bu monitör, diğer 280 Hz’lik TUF VG279QM’den daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacak.