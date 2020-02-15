PS5, PS4’ün Büyük Sorununu PS5'te Çözmek İçin Çalışıyor

Tüm zamanların en çok satan konsolu olan ve büyük bir başarı yakalayan PlayStation 4’ün yerini alacak PlayStation 5, şimdiye kadar pek çok kullanıcının şikayet ettiği bir sorunu da ortadan kaldıracak.

Konsol pazarının tartışmasız hakimi, tüm zamanların en çok satan oyun konsolu olan PlayStation 4 olmuştur. Sony’nin bu cihazı şimdiye kadar pek çok harika oyuna ev sahipliği yaptı ve kullanıcılarına iyi vakit geçirtti.

Pek çok artısına rağmen konsolun oldukça sık eleştirilen bir özelliği de var. O da genel olarak PS4’ün biriken tozlar ve yüksek seviye soğutma eksikliğinden kaynaklı olarak zaman zaman fazla ısınması ve gürültü çıkarması. Sony bu sorunu PS5’te aşmayı planlıyor.

Sony kesenin ağzını açtı

Bloomberg’ün haberine göre Sony, PS5 için kullanacağı parçalar konusunda nihai karara vardı. Bu parçalar arasında cihazın soğutma sistemleri de yer alıyor. Soğutma sistemleri hakkındaki karar ise firmanın kesenin ağzını açtığını gösteriyor.

Normalde konsol üreticileri soğutma sistemleri için 1 dolardan daha az para ödüyor. Sony ise “birim başına birkaç dolar” masraf etmeye karar verdi. Bu da PS5’in herhangi bir aşırı ısınma sorunu yaşamayacağı anlamına geliyor. Bu da çiplerden gelen ısının sorun olmasını engelliyor.

Geçmişte konsolun soğutma durumu oldukça ciddi tartışmaların sebebi olmuştu. Konsolun tasarımı ve ortaya çıkan geliştirici kiti görüntüleri, ısınma riski olduğu konusunda dikkat çekmişti.

PlayStation 5'in fiyat/performans değerlendirmesi merak ediliyor

Pek çok oyuncu Sony’nin yaptığı hamleyi olumlu olarak görse de bütçe konusunda sıkıntısı olan kullanıcılar, bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir. Yakın zamanda ortaya çıkan haberlere göre PS5’in üretim maliyeti 450 dolar olacak. Bu da konsolun fiyatının oldukça yüksek olabileceğini gösteriyor. Mağaza fiyatları bu ücretin daha da artmasına neden olabilir.

Fiyat ve soğutma konusundaki tartışmalara gelmeden önce henüz Sony’den gelen resmi bir haber olmadığını hatırlatmakta fayda var. Resmi olarak bir açıklama gelene kadar PlayStation 5’in fiyatının ne olacağı hakkında bildiklerimiz kısıtlı olacaktır.