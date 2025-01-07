CES 2025'e damga vuran ASUS, dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı ile Apple'ın MacBook Air'ini tahtından etmeyi amaçlıyor.

CES 2025'te tanıtılan yeni ASUS Zenbook A14, birçok farklı sebeple mevcut dizüstü bilgisayarlar arasından sıyrılmayı başarıyor olsa da en dikkat çekici noktası sadece 1 kg ağırlığıyla dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı olması.

Bu denli hafif bir dizüstü bilgisayar olmasının avantajlarının yanı sıra, ASUS yeni Zenbook A14 ile Apple’ın MacBook Air’i de dâhil olmak üzere rakiplerini birçok alanda geride bırakmayı başarmış durumda.

ASUS Zenbook A14, 14 inçlik bir OLED ekran ve 32 saate kadar pil ömrüne sahip. Apple’ın en ince dizüstü bilgisayarından bile yarım kilo daha hafif olan Zenbook A14, ASUS’un özel geliştirdiği Ceraluminum malzemesi sayesinde hem dayanıklı hem de benzersiz bir his sunuyor.

Yeni ASUS Zenbook A14, Qualcomm’un Snapdragon X ve X Elite işlemcileriyle çalışıyor. Bu, cihazın modern uygulamalar için mükemmel performans sunmasını sağlıyor. Ayrıca cihazda USB Type A, iki USB-C, HDMI 2.1 ve kulaklık jakı gibi geniş bağlantı seçenekleri yer alıyor, bu da özellikle MacBook Air’in eksiklerini dolduran noktalardan biri.

ASUS'un bu yeni göz bebeği alnızca hafifliğiyle değil, aynı zamanda ergonomik tasarımıyla da kullanıcıları etkiliyor. Zarif menteşe yapısı sayesinde cihazı tek elle açmak oldukça kolay.

ASUS Zenbook A4 özellikleri

İşlemci Snapdragon X, Snapdragon X Elite Ekran 14.0 inç, FHD (1920 x 1200) OLED 16:10,

600 nit HDR, 100% DCI-P3 renk gamı İşletim Sistemi Windows 11 Home / Pro Grafik Birimi Qualcomm Adreno RAM 32GB LPDDR5x 8533 MHz RAM Depolama 1TB PCIe Gen 4 SSD Bağlantılar WiFi 7 (802.11be), Bluetooth® 5.4 Kamera FHD AI IR Kamera, ACS Portlar 2x USB4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x Audio Jack Boyutlar ve Ağırlık 31.07 x 21.39 x 1.34~1.59cm, 980g

ASUS Zenbook A14 fiyatı

ASUS Zenbook A14, 13 Ocak tarihinde satışa sunulacak. İlk satışlar ASUS'un web sitesi üzerinden gerçekleşecek ve fiyatlandırmaya yönelik detaylar da ilerleyen süreçte açıklanacak.