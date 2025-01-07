ASUS, çok iddialı özellikler ve daha fazla ışıkla gelen yeni oyuncu laptopları ROG Strix Scar modellerini tanıttı. Cihazlar, 16 ve 18 inçlik iki versiyon olarak sunulacak.

Dün yeni monitörleriyle gördüğümüz ASUS, CES 2025 kapsamında şimdi de yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Bu cihazlar, ROG Strix Scar 16 ve 18 olarak geldi. İsminden de anlayabileceğiniz üzere 16 inç ve 18 inç ekrana sahip.

Oyunculara yönelik yeni modeller, gerçekten “canavar gibi” olarak nitelendirebileceğimiz özelliklerle geliyor. Ayrıca daha fazla RGB eklenmesiyle çok daha hoş bir ışıklı dış tasarımı kullanıcılarla buluşturuyorlar.

ROG Strix Scar 16 ve 18 nasıl özelliklere sahip?

ASUS tarafından yapılan açıklamalara göre bu laptop’larda Intel Core Ultra 9 275HX üst düzey performans sunabilen işlemci var. Bu işlemcilere NVIDIA’nın bugün tanıttığı 4090’dan 2 kat daha hızlı olan RTX 5090 ekran kartı eşlik ediyor. Bu da cihazın oyunlar konusunda çok iddialı olacağını gösteriyor.

Scar 16 ve 18 modelleri, 64 GB’a kadar DDR5-5600 RAM ve 2 TB PCI Gen4 SSD ile yapılandırılabiliyor. ROG Nebula HDR ekran, 2,5K çözünürlüğe sahip Mini LED bir panelden oluşuyor. Maksimum parlaklığı 1200 nit olarak, yenileme hızı ise 240 Hz olarak açıklandı.

Bileşenlerinde yükseltme yapmak için alt panele kolay erişim imkânı sunulmuş. Bunlar dışında 2 adet Thunderbolt 5 portu da var. Bu tarz ileri seviye bir laptop’tan bekleyeceğiniz buhar odası gibi gibi en gelişiş soğutma teknolojileri de eklenmiş. Ayrıca fanının sesinin en yoğun oyun seanslarında bile 45 desibel seviyesinde tutulabileceği aktarılmış.

ASUS RoG Strix Scar 16 ve 18 modellerinin fiyatları hâliyle hiç ucuz değil. Öyle ki başlangıç fiyatları 2.599 dolar olarak açıklandı. Satışları şubat içinde başlayacak.