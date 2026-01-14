ASUS'un Tüy Kadar Hafif Yeni Yapay Zekâ Laptop Modeli Zenbook A14 Türkiye'de: İşte Fiyatı

ASUS, yeni yapay zekâ laptop modeli Zenbook A14'ü duyurdu. Sadece 990 gram ağırlığındaki cihaz, ülkemizde de satışa sunuldu.

Dünyanın en önde gelen bilgisayar üreticilerinden biri olan ASUS, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, yeni yapay zekâ destekli bilgisayarı Zenbook A14 (UX3407) modelini resmen duyurdu. Cihaz, dikkat çeken özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

ASUS’un, üstün performansı tüy kadar hafif bir tasarımla buluşturan yeni nesil ultra yapay zeka lapotop’u Zenbook A14, ülkemizde de şirketin sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Gelin yeni bilgisayarın özelliklerine ve fiyatına bakalım.

990 gram ağırlık, Snapdragon X Elite işlemci ve dahası

Zenbook geleneğini inovasyonla sürdüren yeni A14, ASUS'a özgü yüksek teknolojili bir malzeme olan Ceraluminum ile üretildi. Seramiğin sıcak ve hoş dokunuşunu alüminyumun yapısal sağlamlığıyla birleştiren bu malzeme; çizilmelere, aşınmaya ve lekelere karşı üstün bir direnç gösteriyor. Bu sayede cihaz, yıllar süren kullanımdan sonra bile ilk günkü şıklığını koruyor. Cihazın yalnızca 990 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Yeni Zenbook A14 modeli, 14 inçlik 60 Hz yenileme hızına ve FHD çözünürlüğe sahip ASUS Lumina OLED ekranla geliyor. Bu ekran, derin siyahlar ve zengin renk doğruluğu ile sürükleyici bir görsel deneyim vadediyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon X2 Elite çipini görüyoruz. Zenbook A14 (UX3407NA-QD129W)** 32 GB**’lık LPDDX5x 9600MT/s ultra hızlı bellekler sayesinde, karmaşık çoklu görevlerden yaratıcı düzenlemelere kadar her işlem akıcı ve kesintisiz gerçekleşiyor. Depolama tarafında ise 1 TB görüyoruz.

Pil ömrünün en dikkat çeken özelliği olduğunu belirtmek gerek. Öyle ki ASUS’un aktardığına göre yeni laptop, 35 saate varan pil ömrü sunabiliyor. şarja ihtiyaç duyulduğunda ise 100W hızlı şarj desteğiyle sadece 30 dakikada %50 doluluk oranına ulaşabiliyor.

ASUS Zenbook A14 fiyatı

ASUS’un yeni Zenbook A14 (UX3407NA-QD129W) Copilot+ laptop modeli, gri renk seçeneğiyle 93.499 TL’Lik fiyat ile satışa sunuldu. Cihaza buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.