Performansını kanıtlaması gereken Xiaomi Mi 9, Çinli benchmark platformu Master Lu'nun testlerine girdi. Mi 9, testler sonucunda rakiplerini adeta ezip geçti.

Yalnızca iki gün sonra tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Xiaomi Mi 9, 12GB RAM ve Snapdragon 855 işlemcisi ile Çinli benchmark platformu Master Lu’da ortaya çıktı. Gerek işlemcisi, gerekse RAM kapasitesi ile sentetik testlerde ortalığı yıkıp geçmesi beklenen Mi 9, Master Lu’nun en güçlü akıllı telefonlar listesinde zirveye oturmayı başardı. Mi 9, Master Lu’nun CPU testinden 158,234, GPU testinden 154,701, bellek testinden 55.250, depolama testinden ise 42.334 puan almayı başardı. Master Lu testlerinden toplamda 409.889 puan almayı başaran cihaz, platformda şu ana kadar test edilmiş en güçlü cihaz olmayı başardı. İLGİLİ HABER 12GB RAM'li Xiaomi Mi 9 Transparent Edition'ın Özellikleri Belli Oldu 12GB RAM ve Snapdragon 855 işlemci donanımlarını üzerinde bulunduran ilk akıllı telefon olan Lenovo Z5 Pro, Master Lu testlerinde 356.679 puanda kalmıştı. İki cihaz arasında bu denli fazla fark bulunması, Xiaomi’nin optimizasyon noktasında iyi bir iş çıkardığını gösteriyor. Yine de cihazın gücünü net bir şekilde görmek için piyasaya çıkışını beklemeliyiz.

