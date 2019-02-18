Xiaomi Mi 9 Transparent Edition'ın Özellikleri Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mi 8 Explorer Edition ile Mi 8'e bir premium versiyon ekleyen Xiaomi, bu yıl da benzer hamleyi Mi 9 Transparent Edition ile gerçekleştirecek.

Xiaomi kurucusu Lei Jun, şirketin en yeni amiral gemisi olacak Mi 9’un özel bir versiyonu olarak tüketicilerle buluşacak Xiaomi Mi 9 Transparent Edition hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı. Jun’a göre Mi 9 Transparent Edition, 12GB’lık bir RAM’e sahip olacak. Böylesine geniş kapasiteli bir RAM’i ilk kez Lenovo Z5 Pro GT modelinde görmüştük. Ayrıca Mi 9 ile aynı gün tanıtılacak Galaxy S10+ da yine 12GB RAM’li bir sürüme sahip olacak. Bu nedenle Xiaomi’nin geniş kapasiteli RAM sunma hamlesi çok da şaşırtıcı değil.

Jun ayrıca cihazın 48MP’lik bir birincil arka kameraya sahip olacağını da doğruladı. Fakat söylediğine göre bu kamera f/1.75 diyafram açıklığı bulunan 48MP 6P lense değil, f/1.47 diyaframa sahip 48MP 7P lense sahip olacak. Bu ‘küçük’ iyileştirme, cihazın düşük ışık kamera performansında daha iyi sonuçlar vermesini sağlayabilir. Yine Jun tarafından edinilen bilgiye göre Mi 9 Transparent Edition’ın şeffaf arka paneli yalnızca 0.4mm kalınlığa sahip olacak. Ancak bu cam panelin gerçekten de cihazın içini göstermesi beklenmiyor.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, şeffaf arka paneli, iyileştirilmiş arka kamerası ve son derece geniş RAM kapasitesi haricinde standart Mi 9 ile aynı özelliklere sahip olacak. Sızıntılara göre Mi 9, %90’ın üzerinde bir ekran/gövde oranı sunan damla çentikli bir tasarımla gelecek. Samsung üretimi AMOLED ekrana sahip olacak olan cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 855 işlemci yer alacak. Oldukça iyi bir ses ve görüntü kalitesi vadeden cihaz, Galaxy S10 ailesinden birkaç saat önce tanıtılacak.