Yolculukta Ayaklarınızı Neden Torpido Üstüne Koymamalısınız

Uzun otomobil yolculukları, zaman zaman yorucu olabilir. Yolcular, bu tür yolculuklar sırasında biraz rahat edebilmek için farklı şekillerde oturabiliyorlar. Şimdi sizlere, ayaklarınızı torpido üzerine dayayarak oturmanız durumunda, yaşayabileceğiniz korkunç olaydan bahsedeceğiz.

Günümüz koşullarında otomobiller, lüksten ziyade bir ihtiyaç olarak değerlendiriliyor. Tüketiciler, sahip oldukları araçları gerek kişisel gerekse iş amaçlı kullanabiliyorlar. Hatta çoğu kişi, sahip olduğu otomobillerle uzun seyehate çıkmayı da seviyor. Araç sayısının ve paralel olarak dikkatsiz sürücü sayısının artması, trafik kazalarını da beraberinde getiriyor.

Trafik kazalarında emniyet kemerinin ve hava yastıklarının önemi zaten uzun yıllardır biliniyor. Ancak bu durumun haricinde de bazı önlemler almak, herhangi bir kaza sırasında alabileceğiniz yaraların ağırlığını belirleyebilir. Bu önlem, araç içerisindeki oturma şekliniz. Özellikle ön yolcu koltuğunda oturanların, araç içerisinde nasıl oturduklarına gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor.

Az sonra sizlerle, otomobilin içerisinde nasıl oturmamanız gerektiğine dair bir görüntü paylaşacağız. Ardından da bu şekilde oturmanız durumunda yaşanacak bir trafik kazasında, ne kadar ağır yaralar alabileceğinizden bahsedeceğiz. Şöyle ki; özellikle ön koltukta oturuyorsanız, zaman zaman ayaklarınızı torpidonun üst kısmına koyuyor olabilirsiniz. Bu durum, ufak bir trafik kazasında bile önemli sorunlara yol açabiliyor.

İşte otomobil içerisinde oturmamanız gereken pozisyon

İlk bakışta bu oturma şekli, çok da yanlış gibi görünmeyebilir. Ancak bu şekilde oturmanız, özellikle hava yastıklı araçlarda büyük sorunlar yaratabilir. Çünkü ufak bir kaza sırasında bile hava yastıkları açılabiliyor. Bu da yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi oturmanız durumunda ağır yaralanmanıza neden oluyor.

Şimdi de sizlere, tıpkı yukarıdaki gibi otururken hafif bir trafik kazası geçiren bir kazazedenin röntgen görüntülerini aktaracağız. Aracın içerisinde bulunan diğer kişiler, aynı kazadan hafif sıyrıklar ve ufak kırıklarla kurtulurken söz konusu kazazede, diğer yolculardan kat be kat daha ağır yaralandı. Sizlere az sonra aktaracağımız görüntü, ayaklarınızı torpido üzerine koyarken bir kez daha düşündürecek.

İşte o kazazedenin röntgen görüntüsü

Yukarıdaki görüntü, hava yastıklarının açıldığı bir sırada genç bir kızın nasıl ağır yaralandığını açıkça gösteriyor. Ayaklarını torpido üzerine koyarak yolculuk eden genç kız, hava yastıkları açıldığı sırada bacaklarını çekemiyor ve o an ki basıncın etkisiyle kalça kemiğinde kırıklar oluşuyor. Üstelik bir kemiğin olması gereken yerin ne kadar uzağında olduğu da yukarıdaki görüntüde açık bir şekilde görülebiliyor.

İşte bu görüntü, ayaklarınızı neden torpidoya dayamamanız gerektiğinin açık bir göstergesi. Çünkü hava yastıkları, olası bir trafik kazasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde açılıyor. Yeni kendinizi kurtarabileceğiniz pek de bir vaktiniz olmuyor.