Atari'nin yeni el konsoluna ilişkin tanıtım videosu yayımlandı. CES 2025'te duyurulacak konsol, nispeten farklı bir tasarıma sahip olacak. Konsolun fiyatı ve özellikleri ise şimdilik belirsiz.

Video oyun dünyasının bugünkü noktaya gelmesinde çok önemli katkıları olan Atari, gelecek hafta başlayacak CES 2025 etkinliklerine damgasını vuracak gibi görünüyor. Zira şirketin yeni el konsolu, CES 2025'te duyurulacak.

Atari, "Gamestation Go" olarak isimlendireceği yeni el konsolu için bir video paylaştı. Sosyal medya aracılığı ile paylaşılan video, konsolun tasarımını gözler önüne serdi. Atari'nin yeni el konsolu, bu kategoride pek de görmediğimiz bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor.

Karşınızda Atari Gamestation Go

Atari Gamestation Go, diğer el konsollarında da olduğu gibi yönlendirme ve diğer kontrolcü tuşlarına ev sahipliği yapacak. Ancak konsolun sağ tarafında sayısal tuş takımı da bulunacak. Öte yandan; ekstralar arasında bir de dönebilen top buton yer alacak.

Ne Atari ne de Atari'nin marka haklarını elinde tutan My Arcade, Gamestation Go'nun özelliklerine ilişkin bir şey söylemedi. Ayrıca bu el konsolunun fiyatına ilişkin de herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bakalım CES 2025'te gerçekleştirilecek konsol, oyunseverleri etkilemeyi başarabilecek mi...

Atari Gamestation Go için paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz