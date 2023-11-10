Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85. yılında belki de her zamankinden daha çok özlüyor ve ona ihtiyaç duyuyoruz. Mustafa Kemal hakkındaki yapımlar, anlatılan olayların üzerinden yıllar yıllar geçmesine rağmen hem Atatürk’ü hem Millî Mücadele’yi hem de o dönemdeki destansı ruhu en iyi aktaran kaynaklardan.
Dersimiz: Atatürk, Son Akşam Yemeği, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Ya İstiklal Ya Ölüm, Cumhuriyet, Kurtuluş, Atatürk gibi dizi ve filmlerin içinde bulunduğu birçok yapım, geleceğimiz için bizlere yol gösterici bir nitelikte. Bugün, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı dizi ve filmlere bakacağız.
Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan film ve diziler
Güçlü bir annenin hikâyesi: Zübeyde, Analar ve Oğullar
- Tür: Biyografi
- Yıl: 2023
- Oyuncular: Alican Yücesoy, Aslıhan Güner, M. Sitare Akbas
- Yönetmen: Cenk Yaz
- IMDb: 6.1
Zübeyde, Analar ve Oğullar filmi, aslında hakkında çok da şey bilmediğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı merkeze alıyor. Zübeyde Hanım'ın, büyük bir savaş ve kaos ortamında altı çocuğundan dördünü ve eşini kaybederken Atatürk'ü nasıl yetiştirdiğine odaklanan film, hem güçlü bir annenin hem de filizlenen bir liderin hikâyesini anlatıyor.
Yeniden dirilişi temsil eden Çanakkale 1915
- Tür: Dram, tarih
- Yıl: 2012
- Oyuncular: Baran Akbulut, Özgür Akdemir, Rıza Akın
- Yönetmen: Yeşim Sezgin
- IMDb: 6.2
I. Dünya Savaşı sırasında geçen Çanakkale 1915 filmi, Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen Gelibolu Harekâtı'nı konu alıyor. Bigalı Mehmet Ali Çavuş, Seyit Onbaşı gibi birçok tarihi figürü yansıtan film, Balkan Savaşı'ndaki yenilginin ardından yeniden dirilişi temsil eden önemli yapımlardan biri.
Bugünün Türkiye'sinin derinlerine inen Dersimiz: Atatürk
- Tür: Belgesel, biyografi, dram
- Yıl: 2010
- Oyuncular: Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya
- Yönetmen: Hamdi Alkan
- IMDb: 6.2
Dersimiz: Atatürk filmi, ilkokulda okuyan bir grup çocuğa Atatürk'ü daha iyi anlamaları için bir ödev verilmesiyle başlıyor. Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihî başarısını ve bugünün Türkiye'sini inşa ederken ne gibi zorlukların ve mücadelelerin yaşandığı yansıtıyor.
İmparatorluğun küllerinden yeni bir ülke yaratan "Mustafa"
- Tür: Biyografi, dram, belgesel
- Yıl: 2008
- Oyuncular: Cemalettin Canlı, Ulaş Canlı
- Yönetmen: Can Dündar, Hacı Mehmet Duranoğlu
- IMDb: 6.7
Mustafa adlı belgesel film, yalnız ve yoksul bir çocuktan ülkenin en sevilen insanına dönüşmekle kalmayıp bir imparatorluğun küllerinden yeni bir ülke yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini ele alıyor. Bir askerin, seçkin bir devlet adamının ve büyük bir reformcunun öyküsünü anlatan belgeselin yönetmen koltuğunda ise Can Dündar oturuyor.
28 Ekim 1923'e uzanan Son Akşam Yemeği
- Tür: Biyografi, dram, tarih
- Yıl: 2023
- Oyuncular: Ayla Hacıoğulları, Vilmar Özçinar
- Yönetmen: Levent Onan
- IMDb: 6.9
Son Akşam Yemeği filmi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanından bir gün öncesine uzanıyor. Kısa bir süre önce vizyona giren film, Osmanlı İmparatorluğu'nun resmen sona erdiği 28 Ekim 1923'ün pazar akşamındaki Çankaya Köşkü'nün mutfağında geçiyor.
Kurtuluş Savaşı macerasını anlatan Son Osmanlı Yandım Ali
- Tür: Aksiyon, komedi, dram
- Yıl: 2007
- Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Engin Senkan
- Yönetmen: Mustafa Sevki Dogan
- IMDb: 6.9
Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi başarılı oyuncuların başrolde olduğu Son Osmanlı Yandım Ali filmi, İstanbul'un işgal altında olduğu yıllarda Osmanlı külhanbeyi Yandım Ali'nin, Mustafa Kemal Paşa'yla yolunun kesişmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı macerasını anlatıyor.
Bir komployu durdurma yolculuğu: Pera Palas'ta Gece Yarısı
- Tür: Dram, tarih, gizem
- Yıl: 2022-
- Oyuncular: Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı
- Yaratıcılar: Sam Anzel, Kelly McPherson, Emre Şahin
- IMDb: 7
2022 yılında Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı, 9 bölümlük bir yapım. Dizi, bir gazetecinin geçmişe doğru sürüklenmesini ve modern Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurma yolculuğunu konu ediniyor.
Bir lidere dair çok şey: Veda
- Tür: Biyografi, dram, tarih
- Yıl: 2010
- Oyuncular: Sinan Tuzcu, Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert
- Yönetmen: Zülfü Livaneli
- IMDb: 7.2
Zülfü Livaneli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Veda filmi, Atatürk'ün çocukluk arkadaşı olan Salih Bozok'un anılarına dayanıyor. Film, Mustafa Kemal'in askeri kimliği, başarıları, inkılapları, fedakarlıkları ve özel hayatına dair birçok kesit sunuyor.
Bağımsız meclisin açılış serüvenine uzanan Ya İstiklal Ya Ölüm
- Tür: Drama, tarih
- Yıl: 2020
- Oyuncular: Melis Sezen, Dolunay Soysert, Birkan Sokullu
- Yaratıcı: Kirli Kedi
- IMDb: 8
12 bölümden oluşan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi, 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal ederek Meclis-i Mebûsan'ı dağıtmasının ardından Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Kuvayi Milliye hareketi ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatıyor.
Kuvâ-yı Milliyecilerin mücadelelerini konu edinen Cumhuriyet
- Tür: Drama, tarih, savaş
- Yıl: 1998
- Oyuncular: Rutkay Aziz, Savaş Dinçel, Hülya Aksular
- Yaratıcı: Sinan Yaka
- IMDb: 8.5
5 bölümlük bir mini dizi olan Cumhuriyet, 1920'den 1930'lu yılların ortasına kadar devam eden ve savaş sonrası temelleri atılmaya çalışılan yeni bir toplumun macerasına odaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaya çalışan Kuvâ-yı Milliyecilerin mücadelelerine odaklanan dizi, dönemini en iyi anlatan yapımlar arasında.
Destansı bir bağımsızlık savaşı: Kurtuluş
- Tür: Tarih, savaş
- Yıl: 1994
- Oyuncular: Aslı Öyken, T.P. McKenna, Ege Aydan
- Yaratıcı: Mustafa Şen ve Sinan Yaka
- IMDb: 9.2
Türklerin, Yunanistan, İngiltere, Fransa, İtalya gibi işgalci güçlere karşı verdiği destansı bağımsızlık savaşını konu edinen ve 6 bölümlük bir mini dizi olan Kurtuluş, hem Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de o dönemdeki mücadeleyi en iyi anlatan yapımlardan biri.
Başarının ilk basamakları: Atatürk 1881-1919
- Tür: Biyografi, dram, tarih
- Yıl: 2023-
- Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Alican Barlas, Esra Bilgiç
- Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
- IMDb: 9.2
Nerede yayınlanacağı büyük bir tartışma konusu olan Atatürk yapımı, Disney+'ın yerli içeriklerini kaldırmasının ardından sinemada vizyona girmişti. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde (29 Ekim 2023) vizyona giren yapımda Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıryor. Atatürk yapımının birinci filmi olan Atatürk 1881-1919'da bir kahramana dönüşen Atatürk'ün etkileyici hayat hikâyesi anlatılıyor.