Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan film ve diziler

Hiç şüphesiz ki Mustafa Kemal Atatürk’ü konu edinen dizi ve filmler, hem onu daha iyi anlamamızı hem de bizlere emanet ettiği sorumlulukların farkına varmamızı sağlıyor. Bizler de ona olan hasretimizin her geçen gün arttığı şu günlerde, Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan dizi ve filmleri bir araya getirdik.

Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85. yılında belki de her zamankinden daha çok özlüyor ve ona ihtiyaç duyuyoruz. Mustafa Kemal hakkındaki yapımlar, anlatılan olayların üzerinden yıllar yıllar geçmesine rağmen hem Atatürk’ü hem Millî Mücadele’yi hem de o dönemdeki destansı ruhu en iyi aktaran kaynaklardan.

Dersimiz: Atatürk, Son Akşam Yemeği, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Ya İstiklal Ya Ölüm, Cumhuriyet, Kurtuluş, Atatürk gibi dizi ve filmlerin içinde bulunduğu birçok yapım, geleceğimiz için bizlere yol gösterici bir nitelikte. Bugün, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı dizi ve filmlere bakacağız.

Güçlü bir annenin hikâyesi: Zübeyde, Analar ve Oğullar

Tür: Biyografi

Biyografi Yıl: 2023

2023 Oyuncular: Alican Yücesoy, Aslıhan Güner, M. Sitare Akbas

Alican Yücesoy, Aslıhan Güner, M. Sitare Akbas Yönetmen: Cenk Yaz

Cenk Yaz IMDb: 6.1

Zübeyde, Analar ve Oğullar filmi, aslında hakkında çok da şey bilmediğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı merkeze alıyor. Zübeyde Hanım'ın, büyük bir savaş ve kaos ortamında altı çocuğundan dördünü ve eşini kaybederken Atatürk'ü nasıl yetiştirdiğine odaklanan film, hem güçlü bir annenin hem de filizlenen bir liderin hikâyesini anlatıyor.

Yeniden dirilişi temsil eden Çanakkale 1915

Tür: Dram, tarih

Dram, tarih Yıl: 2012

2012 Oyuncular: Baran Akbulut, Özgür Akdemir, Rıza Akın

Baran Akbulut, Özgür Akdemir, Rıza Akın Yönetmen: Yeşim Sezgin

Yeşim Sezgin IMDb: 6.2

I. Dünya Savaşı sırasında geçen Çanakkale 1915 filmi, Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen Gelibolu Harekâtı'nı konu alıyor. Bigalı Mehmet Ali Çavuş, Seyit Onbaşı gibi birçok tarihi figürü yansıtan film, Balkan Savaşı'ndaki yenilginin ardından yeniden dirilişi temsil eden önemli yapımlardan biri.

Bugünün Türkiye'sinin derinlerine inen Dersimiz: Atatürk

Tür: Belgesel, biyografi, dram

Belgesel, biyografi, dram Yıl: 2010

2010 Oyuncular: Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya

Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya Yönetmen: Hamdi Alkan

Hamdi Alkan IMDb: 6.2

Dersimiz: Atatürk filmi, ilkokulda okuyan bir grup çocuğa Atatürk'ü daha iyi anlamaları için bir ödev verilmesiyle başlıyor. Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihî başarısını ve bugünün Türkiye'sini inşa ederken ne gibi zorlukların ve mücadelelerin yaşandığı yansıtıyor.

İmparatorluğun küllerinden yeni bir ülke yaratan "Mustafa"

Tür: Biyografi, dram, belgesel

Biyografi, dram, belgesel Yıl: 2008

2008 Oyuncular: Cemalettin Canlı, Ulaş Canlı

Cemalettin Canlı, Ulaş Canlı Yönetmen: Can Dündar, Hacı Mehmet Duranoğlu

Can Dündar, Hacı Mehmet Duranoğlu IMDb: 6.7

Mustafa adlı belgesel film, yalnız ve yoksul bir çocuktan ülkenin en sevilen insanına dönüşmekle kalmayıp bir imparatorluğun küllerinden yeni bir ülke yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini ele alıyor. Bir askerin, seçkin bir devlet adamının ve büyük bir reformcunun öyküsünü anlatan belgeselin yönetmen koltuğunda ise Can Dündar oturuyor.

28 Ekim 1923'e uzanan Son Akşam Yemeği

Tür: Biyografi, dram, tarih

Biyografi, dram, tarih Yıl: 2023

2023 Oyuncular: Ayla Hacıoğulları, Vilmar Özçinar

Ayla Hacıoğulları, Vilmar Özçinar Yönetmen: Levent Onan

Levent Onan IMDb: 6.9

Son Akşam Yemeği filmi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanından bir gün öncesine uzanıyor. Kısa bir süre önce vizyona giren film, Osmanlı İmparatorluğu'nun resmen sona erdiği 28 Ekim 1923'ün pazar akşamındaki Çankaya Köşkü'nün mutfağında geçiyor.

Kurtuluş Savaşı macerasını anlatan Son Osmanlı Yandım Ali

Tür: Aksiyon, komedi, dram

Aksiyon, komedi, dram Yıl: 2007

2007 Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Engin Senkan

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Engin Senkan Yönetmen: Mustafa Sevki Dogan

Mustafa Sevki Dogan IMDb: 6.9

Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi başarılı oyuncuların başrolde olduğu Son Osmanlı Yandım Ali filmi, İstanbul'un işgal altında olduğu yıllarda Osmanlı külhanbeyi Yandım Ali'nin, Mustafa Kemal Paşa'yla yolunun kesişmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı macerasını anlatıyor.

Bir komployu durdurma yolculuğu: Pera Palas'ta Gece Yarısı

Tür: Dram, tarih, gizem

Dram, tarih, gizem Yıl: 2022-

2022- Oyuncular: Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı

Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı Yaratıcılar: Sam Anzel, Kelly McPherson, Emre Şahin

Sam Anzel, Kelly McPherson, Emre Şahin IMDb: 7

2022 yılında Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı, 9 bölümlük bir yapım. Dizi, bir gazetecinin geçmişe doğru sürüklenmesini ve modern Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurma yolculuğunu konu ediniyor.

Bir lidere dair çok şey: Veda

Tür: Biyografi, dram, tarih

Biyografi, dram, tarih Yıl: 2010

2010 Oyuncular: Sinan Tuzcu, Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert

Sinan Tuzcu, Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert Yönetmen: Zülfü Livaneli

Zülfü Livaneli IMDb: 7.2

Zülfü Livaneli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Veda filmi, Atatürk'ün çocukluk arkadaşı olan Salih Bozok'un anılarına dayanıyor. Film, Mustafa Kemal'in askeri kimliği, başarıları, inkılapları, fedakarlıkları ve özel hayatına dair birçok kesit sunuyor.

Bağımsız meclisin açılış serüvenine uzanan Ya İstiklal Ya Ölüm

Tür: Drama, tarih

Drama, tarih Yıl: 2020

2020 Oyuncular: Melis Sezen, Dolunay Soysert, Birkan Sokullu

Melis Sezen, Dolunay Soysert, Birkan Sokullu Yaratıcı: Kirli Kedi

Kirli Kedi IMDb: 8

12 bölümden oluşan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi, 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal ederek Meclis-i Mebûsan'ı dağıtmasının ardından Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Kuvayi Milliye hareketi ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatıyor.

Kuvâ-yı Milliyecilerin mücadelelerini konu edinen Cumhuriyet

Tür: Drama, tarih, savaş

Drama, tarih, savaş Yıl: 1998

1998 Oyuncular: Rutkay Aziz, Savaş Dinçel, Hülya Aksular

Rutkay Aziz, Savaş Dinçel, Hülya Aksular Yaratıcı: Sinan Yaka

Sinan Yaka IMDb: 8.5

5 bölümlük bir mini dizi olan Cumhuriyet, 1920'den 1930'lu yılların ortasına kadar devam eden ve savaş sonrası temelleri atılmaya çalışılan yeni bir toplumun macerasına odaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaya çalışan Kuvâ-yı Milliyecilerin mücadelelerine odaklanan dizi, dönemini en iyi anlatan yapımlar arasında.

Destansı bir bağımsızlık savaşı: Kurtuluş

Tür: Tarih, savaş

Tarih, savaş Yıl: 1994

1994 Oyuncular: Aslı Öyken, T.P. McKenna, Ege Aydan

Aslı Öyken, T.P. McKenna, Ege Aydan Yaratıcı: Mustafa Şen ve Sinan Yaka

Mustafa Şen ve Sinan Yaka IMDb: 9.2

Türklerin, Yunanistan, İngiltere, Fransa, İtalya gibi işgalci güçlere karşı verdiği destansı bağımsızlık savaşını konu edinen ve 6 bölümlük bir mini dizi olan Kurtuluş, hem Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de o dönemdeki mücadeleyi en iyi anlatan yapımlardan biri.

Başarının ilk basamakları: Atatürk 1881-1919

Tür: Biyografi, dram, tarih

Biyografi, dram, tarih Yıl: 2023-

2023- Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Alican Barlas, Esra Bilgiç

Aras Bulut İynemli, Alican Barlas, Esra Bilgiç Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Mehmet Ada Öztekin IMDb: 9.2

Nerede yayınlanacağı büyük bir tartışma konusu olan Atatürk yapımı, Disney+'ın yerli içeriklerini kaldırmasının ardından sinemada vizyona girmişti. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde (29 Ekim 2023) vizyona giren yapımda Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıryor. Atatürk yapımının birinci filmi olan Atatürk 1881-1919'da bir kahramana dönüşen Atatürk'ün etkileyici hayat hikâyesi anlatılıyor.