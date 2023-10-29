Bir Yapay Zekâ Geliştiricisi, Atatürk'ün Tüm Fotoğraflarını İçeren Dev Bir Dijital Arşiv Oluşturdu!

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Cumhuriyetimizin 100. yılına özel pek çok etkinlik, kutlama ve proje hayata geçiriliyor. Şimdi ise Yiğit Konur isimli bir yapay zekâ geliştiricisi, Atatürk'ün tüm fotoğraflarının bulunduğu dev bir arşiv oluşturdu.

Yapay zekânın faydalarını günden güne daha çok görmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Yiğit Konur isimli bir X kullanıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm fotoğraflarını bir araya getirdi.

Atatürk'ün tüm fotoğraflarını içeren bir arşiv bulmak pek kolay değil. Birçok fotoğrafı eski olmakla birlikte orijinal hâllerini bulmak zor olabiliyor. Fakat Yiğit Konur, Atatürk'ün fotoğraflarını yapay zekâ ile iyileştirip renklendirdiği bir arşiv oluşturdu.

Arşivde fotoğrafların orijinal hâlleri, iyileştirilmiş ve yapay zekâ ile renklendirilmiş hâlleri mevcut.

Yiğit Konur, Atatürk'ün tüm fotoğraflarının bulunduğu kapsamlı bir arşivin olmadığını ve yerli ile uluslararası tüm arşivleri taradığını söyleyerek bu arşivi oluşturdu. Toplamda 10 binden fazla fotoğraf elde eden Konur, yapay zekâ sayesinde benzer fotoğrafları eleyip 1100 fotoğraf elde etti. 

Ardından tekrar yapay zekâ ile fotoğrafları iyileştirip renklendirdi ve ortaya fazlasıyla kaliteli bir fotoğraf arşivi çıktı. Bu tip arşivlerin normal şartlarda TSK ve bakanlıklara açık olduğunu söyleyen Konur, arşivi herkese açık hâle getirdi. Herhangi bir ticari amaç gütmeyen dev arşive buradan ulaşabilirsiniz.

Peki ya siz bu fotoğraf arşivi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Kaynak : https://twitter.com/yigitkonur/status/1718687991248335045?t=j8vbOQVOySHdkQvk9yj_cw&s=31
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