İlk başta Disney+'ta yayımlanacak olan ancak daha sonra iki filme çevrilen Atatürk'ün ilk bölümü, 3 Kasım'da sinemalarda vizyona girmişti. Film, ilk üç gününde 269 bin 113 kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

Aras Bulut İynemli’nin başrolde yer aldığı Atatürk, en başta Disney+’ta dizi olarak çıkış yapacaktı. Ancak platform, yaz aylarında tüm Türkiye’de tartışma yaratan bir kararla diziyi yayımlamayacağını açıkladı. Bunun ardından da Atatürk’ün iki film olarak hem televizyonda hem de sinemalarda çıkacağı duyuruldu.

İlk film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX üzerinden bekleyenleriyle buluştu. 3 Kasım günü ise sinemalarda vizyona girdi. Bugün gelen bir açıklama da yapımın sinemalarda büyük başarıya imza attığını ortaya koydu.

Atatürk filmi, üç günde 269 binden fazla izlendi, gişe rekoru kırdı

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Necati Şahin’in kaleme aldığı ve Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’ü canlandırdığı film, ilk üç gününde 269 bin 113 kişi tarafından izlendi. Filmin resmî X hesabından yapılan açıklamada, bu sayının 2023 yılı için bir gişe rekoru olduğu ifade edildi. Atatürk filmi, 2023’ün en iyi açılış yapan yerli drama filmi oldu.

Ulu Önder Atatürk’ün hayatına ve millî mücadelenin lideri olmaya giden basamaklara odaklanan film, hâlen sinemalarda. İkinci film ise 5 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek. Ayrıca vatandaşlar, 2024 yazında her iki filmi FOX ekranlarından izleme şansına sahip olacak.

Atatürk filmi fragmanı