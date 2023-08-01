Disney+'ın uzun süredir beklenen Atatürk dizisi hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, Disney+ bünyesinde değil, FOX ekranlarında yayınlanacak.

14 Haziran 2022’de ülkemize giriş yapan Disney+, hızla sürdürdüğü yerli yapımlarının arasına dev bir ismi daha dahil etmişti: Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’ü canlandırdığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında yayınlanacak olan ‘Atatürk’ dizisi.

Dizi, Disney+’ın yerli yapımlarını iptal etme kararından da etkilenmemiş, planlandığı tarihte yayınlanacağı açıklanmıştı. Bugün, dizi hakkında beklenmedik bomba bir haber daha geldi.

Atatürk dizisi FOX ekranlarında yayınlanacak!

Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre Disney+’ın Atatürk dizisi, Disney+ bünyesinde yayınlanmayacak. Dizi, Disney’in kardeş şirketi ve kanalı FOX’ta, 29 Ekim 2023’te ücretsiz olarak yayınlanacak. Yayın, “Tüm Türkiye’ye armağan” sloganıyla yapılacak.

Sadece FOX’ta yayınlanmayacak

Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bir diğer bilgiye göre dizi, yapımcı Saner Ayar tarafından hazırlanacak özel montajlı haliyle iki bölüm olarak sinemalarda da vizyona girecek. Bunun yanı sıra dizi, metaverse dünyasında da yer alacak. Metaverse planları hakkında henüz bir detay bulunmuyor.